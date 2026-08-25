قال&1740;باف: لا أحد &1740;صدق هراءات الأمريكيين

آمریکایی‌ها می‌دانند که کسی گُنده‌لافی‌های آنها را باور نمی‌کند؛ آمریکا از لحاظ اقتصادی در شرایطی نیست که بخواهد روابط خود با دیگر کشورها را محدودتر از این کند.

شرکای تجاری ایران، هم در رسانه‌ها و هم با ارسال پیام‌ به ما اعلام کرده‌اند که این اظهارات را به هیچ جا حساب نمی‌کنند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) August 24, 2026

أکد رئیس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قالیباف أنه "لا أحد یصدق ترهات الأمريكيين"، قائلا إن شرکاء إيران التجاريين بعثوا لنا رسائل مفادها أنهم لا یقیمون وزنا للتهديدات الأمريكية.وکتب قالیباف عبر منصة "إكس" أن "لا أحد لا یصدق تبججات"، مضيفا أنه من الناحية الاقتصادية أمريكا ليست في وضع يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى أکثر من هذا".وأضاف أن شرکاء إيران التجاریین أعلنوا عبر الإعلام وإرسال الرسائل أنهم لا یعیرون أي قیمة لمثل هذه التصریحات.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن إطلاق عملية لخنق اقتصاد إيران ونظامها، تشمل خمسة مجالات حيوية.وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الهدف من الإجراءات الأمريكية هو عزل إيران وقطع روابطها المالية مع العالم.وتعهدت إيران بالرد على العقوبات الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران، مع إعراب طهران عن ثقتها في أن الشركاء التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية.وقال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده: "نحن مستعدون بالكامل للعقوبات الأمريكية".وقال للتلفزيون الحكومي: "بطبيعة الحال، ينوي الأعداء شن هجوم إرهابي اقتصادي علينا، لكن لدينا أيضا أدواتنا الخاصة ونعرف كيف نلعب اللعبة. لم يعد دفاعنا دفاعيا إلى هذا الحد، يجب على الأعداء أن ينتظروا هجوما".وأضاف أنه لم تقبل لا الصين ولا روسيا بالإجراءات الأمريكية، متوقعا أن تقاوم العقوبات دول أخرى.