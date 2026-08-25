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قال&1740;باف: لا أحد &1740;صدق هراءات الأمريكيين

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 10:14 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أکد رئیس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قالیباف أنه "لا أحد یصدق ترهات الأمريكيين"، قائلا إن شرکاء إيران التجاريين بعثوا لنا رسائل مفادها أنهم لا یقیمون وزنا للتهديدات الأمريكية.


وکتب قالیباف عبر منصة "إكس" أن "لا أحد لا یصدق تبججات"، مضيفا أنه من الناحية الاقتصادية أمريكا ليست في وضع يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى أکثر من هذا".


وأضاف أن شرکاء إيران التجاریین أعلنوا عبر الإعلام وإرسال الرسائل أنهم لا یعیرون أي قیمة لمثل هذه التصریحات.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن إطلاق عملية لخنق اقتصاد إيران ونظامها، تشمل خمسة مجالات حيوية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الهدف من الإجراءات الأمريكية هو عزل إيران وقطع روابطها المالية مع العالم.

وتعهدت إيران بالرد على العقوبات الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران، مع إعراب طهران عن ثقتها في أن الشركاء التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية.

وقال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده: "نحن مستعدون بالكامل للعقوبات الأمريكية".

وقال للتلفزيون الحكومي: "بطبيعة الحال، ينوي الأعداء شن هجوم إرهابي اقتصادي علينا، لكن لدينا أيضا أدواتنا الخاصة ونعرف كيف نلعب اللعبة. لم يعد دفاعنا دفاعيا إلى هذا الحد، يجب على الأعداء أن ينتظروا هجوما".

وأضاف أنه لم تقبل لا الصين ولا روسيا بالإجراءات الأمريكية، متوقعا أن تقاوم العقوبات دول أخرى.
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