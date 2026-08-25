المهدية: وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر حادثة دهس بحصان «كاليس»
تسببت حادثة خروج حصان «كاليس» عن السيطرة بمدينة المهدية في وفاة شخص أصيل ولاية نابل وإصابة عدد من المارة، من بينهم شخص حالته حرجة، وفق ما أفاد به محمد علي، عضو المجلس المحلي بالمهدية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» على الجوهرة أف أم.
وأوضح محمد علي أن الحادثة جدّت ليلة الاثنين، عندما كان الحصان يجر عربة «كاليس» في أحد أنهج المدينة، قبل أن يخرج عن السيطرة ويجتاح الطريق بسرعة، إثر ما وصفه بـالضرب المبرح الذي تعرض له من صاحبه.
وأضاف أن الحصان، بعد حالة الهيجان، واصل جر العربة واصطدم بمجموعة من المارة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما لم يتعرض بقية الأشخاص إلى إصابات تذكر.
وأكد عضو المجلس المحلي أن الحادثة أثارت حالة من التنديد والحيرة لدى المواطنين، مشيرا إلى أن سائق العربة محل متابعة أمنية، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث، دون أن تتوفر لديه معطيات دقيقة بشأن وضعيته القانونية.
ودعا محمد علي إلى تشديد العقوبات على كل من يمارس العنف ضد الحيوانات، مشددا على ضرورة الرفق بها، خاصة أن الخيول المستعملة في عربات «الكاليس» تمثل في الوقت نفسه موردا لرزق أصحابها.
وقال إن بعض سائقي عربات «الكاليس» يتعمدون، للأسف، تعنيف الحيوانات وضربها بشدة، عوض المحافظة عليها، معتبرا أن مثل هذه التصرفات قد تكون لها عواقب خطيرة على الحيوان والمواطنين على حد سواء.
وأكد أن هذه المسألة تستوجب مقاربة أكثر حضارية في التعامل مع الحيوانات، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع جمعيات تُعنى بالرفق بالحيوان من أجل الحد من هذه الممارسات.
وأوضح محمد علي أن الحادثة جدّت ليلة الاثنين، عندما كان الحصان يجر عربة «كاليس» في أحد أنهج المدينة، قبل أن يخرج عن السيطرة ويجتاح الطريق بسرعة، إثر ما وصفه بـالضرب المبرح الذي تعرض له من صاحبه.
وأضاف أن الحصان، بعد حالة الهيجان، واصل جر العربة واصطدم بمجموعة من المارة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما لم يتعرض بقية الأشخاص إلى إصابات تذكر.
وأكد عضو المجلس المحلي أن الحادثة أثارت حالة من التنديد والحيرة لدى المواطنين، مشيرا إلى أن سائق العربة محل متابعة أمنية، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث، دون أن تتوفر لديه معطيات دقيقة بشأن وضعيته القانونية.
ودعا محمد علي إلى تشديد العقوبات على كل من يمارس العنف ضد الحيوانات، مشددا على ضرورة الرفق بها، خاصة أن الخيول المستعملة في عربات «الكاليس» تمثل في الوقت نفسه موردا لرزق أصحابها.
وقال إن بعض سائقي عربات «الكاليس» يتعمدون، للأسف، تعنيف الحيوانات وضربها بشدة، عوض المحافظة عليها، معتبرا أن مثل هذه التصرفات قد تكون لها عواقب خطيرة على الحيوان والمواطنين على حد سواء.
وأكد أن هذه المسألة تستوجب مقاربة أكثر حضارية في التعامل مع الحيوانات، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع جمعيات تُعنى بالرفق بالحيوان من أجل الحد من هذه الممارسات.
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