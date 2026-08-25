تارانتو 2026- الكرة الحديدية : منى الباجي تحرز البرونزية وترفع رصيد تونس إلى 9 ميداليات

أحرزت لاعبة المنتخب التونسي للكرة الحديديةالميدالية البرونزية في اختصاص، إثر فوزها على الإيطاليةبنتيجةصباح اليوم الثلاثاء، في المباراة الترتيبية ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية إلى غاية 3 سبتمبر القادم.وكانتقد انهزمت يوم السبت في الدور نصف النهائي أمام الفرنسيةبنتيجةورفعت تونس بفضل هذا التتويج رصيدها في النسخة العشرين للألعاب المتوسطية إلى، موزعة كالآتي:- التايكواندو، وزن أقل من 80 كلغ.- التايكواندو، وزن أقل من 68 كلغ.- التايكواندو، وزن أقل من 67 كلغ.- التايكواندو، وزن أقل من 57 كلغ.- المبارزة، السابر.- السباحة، 200 م على الظهر.- السباحة، 400 م و800 م سباحة حرة.- الكرة الحديدية، الرمي بالدقة.