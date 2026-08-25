تارانتو 2026- الكرة الحديدية : منى الباجي تحرز البرونزية وترفع رصيد تونس إلى 9 ميداليات
أحرزت لاعبة المنتخب التونسي للكرة الحديدية منى الباجي الميدالية البرونزية في اختصاص الرمي بالدقة، إثر فوزها على الإيطالية سارة فيريرا بنتيجة 43-40 صباح اليوم الثلاثاء، في المباراة الترتيبية ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية إلى غاية 3 سبتمبر القادم.
وكانت منى الباجي قد انهزمت يوم السبت في الدور نصف النهائي أمام الفرنسية نيلي بير بنتيجة 36-37.
ورفعت تونس بفضل هذا التتويج رصيدها في النسخة العشرين للألعاب المتوسطية إلى 9 ميداليات، موزعة كالآتي:
الميداليات الذهبية (1):
فراس القطوسي - التايكواندو، وزن أقل من 80 كلغ.
الميداليات الفضية (2):
محمد خليل الجندوبي - التايكواندو، وزن أقل من 68 كلغ.
وفاء المسغوني - التايكواندو، وزن أقل من 67 كلغ.
الميداليات البرونزية (6):
شيماء التومي - التايكواندو، وزن أقل من 57 كلغ.
فارس الفرجاني - المبارزة، السابر.
محمد ياسين بن عباس - السباحة، 200 م على الظهر.
أحمد الجوادي - السباحة، 400 م و800 م سباحة حرة.
منى الباجي - الكرة الحديدية، الرمي بالدقة.
وكانت منى الباجي قد انهزمت يوم السبت في الدور نصف النهائي أمام الفرنسية نيلي بير بنتيجة 36-37.
ورفعت تونس بفضل هذا التتويج رصيدها في النسخة العشرين للألعاب المتوسطية إلى 9 ميداليات، موزعة كالآتي:
الميداليات الذهبية (1):
فراس القطوسي - التايكواندو، وزن أقل من 80 كلغ.
الميداليات الفضية (2):
محمد خليل الجندوبي - التايكواندو، وزن أقل من 68 كلغ.
وفاء المسغوني - التايكواندو، وزن أقل من 67 كلغ.
الميداليات البرونزية (6):
شيماء التومي - التايكواندو، وزن أقل من 57 كلغ.
فارس الفرجاني - المبارزة، السابر.
محمد ياسين بن عباس - السباحة، 200 م على الظهر.
أحمد الجوادي - السباحة، 400 م و800 م سباحة حرة.
منى الباجي - الكرة الحديدية، الرمي بالدقة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335016