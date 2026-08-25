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قفصة: وفاة شاب متأثرا بإصاباته بعد حادث سير في طريقه لعقد قرانه

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 10:00 قراءة: 0 د, 36 ث
      
خيّم الحزن والأسى على ولاية قفصة إثر وفاة الشاب يحيى، أصيل منطقة لالة، متأثرا بإصاباته البليغة التي تعرض لها في حادث مرور مروع، بينما كان في طريقه إلى ولاية قابس لعقد قرانه.


وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم الجمعة الماضي، حين كان الفقيد، وهو خريج المدرسة الوطنية للمهندسين، متوجها رفقة خاله وصديقه إلى قابس، قبل أن تتعرض السيارة التي كان يقودها إلى حادث مرور أسفر عن إصابته بجروح خطيرة استوجبت نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وفق ما أكده مراسل الجوهرة أف أم بالجهة.


ورغم المحاولات الطبية لإنقاذ حياته منذ يوم الجمعة، فارق يحيى الحياة أمس الاثنين، مخلفا صدمة كبيرة ولوعة في صفوف أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه، بعدما تحولت رحلة كانت يفترض أن تكون بداية لمرحلة جديدة في حياته إلى فاجعة أليمة.
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