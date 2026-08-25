تارانتو 2026 : انتصاران باهران في الرياضات الجماعية مقابل اخفاقات في الرياضات الفردية مع نهائية منافسات يوم الاثنين

غابت الميداليات عن المشاركة التونسية في منافسات يوم الاثنين من دورة الألعاب المتوسطية المقامة حاليا بمدينة تارانتو الايطالية لتستقر الحصيلة عند 8 ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و5 برونزيات).وتأتي تونس في الصف العاشر في جدول الترتيب العام الذي تتصدره ايطاليا بحصيلة 54 ميدالية (19 ذهبية و21 فضية و14 برونزية) أمام تركيا برصيد 27 ميدالية (13 ذهبية و6 فضية و8 برونزية) واليونان بمجموع 20 ميدالية (8 ذهبية و6 فضية و6 برونزية).ولم ترتق نتائج العناصر الوطنية إلى مستوى التطلعات في عدد من الاختصاصات الفردية في وقت برزت فيه الرياضات الجماعية سواء من خلال الفوز الثمين للمنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 عاما على نظيره المغربي بهدف دون رد حمل توقيع محمد ريان الرحيمي في الدقيقة 49 لحساب المجموعة الأولى أو الانتصار العريض لمنتخب كرة اليد للسيدات على مقدونيا الشمالية بنتيجة 43-11 في إطار المجموعة الأولى.وقد أكد الناخب الوطني أنيس بوجلبان في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" إلى تارانتو على أهمية الفوز المحقق على المنتخب المغربي مضيفا أنه سيكون له تأثير كبير في حسابات التاهل إلى الدور نصف النهائي في انتظار مباراة الجولة الثالثة والأخيرة امام المنتخب التركي يوم الاربعاء.ويحتل المنتخب التونسي الذي كان تعادل في الجولة الاولى مع نظيره المقدوني الشمالي بلا أهداف المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف المنتخب التركي الذي أمطر شباك مقدونيا الشمالية بثلاثية.كما كان الامتياز لمنتخب كرة اليد للسيدات الذي اكتسح نظيره المقدوني الشمالي بنتيجة 43-11 ليؤكد حسن استعداده كمتراهن جدي للمرور إلى المربع الذهبي بعد الفوز الباهر في الجولة الافتتاحية على منتخب ايطاليا البلد المنظم بنتيجة 25-22. ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط على أمل المواصلة على نهج النتائج الإيجابية خلال الجولة الثالثة عند ملاقاة شريكه في طليعة الترتيب المنتخب اليوناني يوم الاربعاء.وفي المقابل، لم يكلل ظهور العناصر التونسية في عدد من الرياضات الفردية بالنجاح المأمول بعدما عجزت عن شق طريقها نحو منصات التتويج.فقد اكتفت السباحة جميلة بولكباش بالمركز الخامس في سباق 800 م سباحة حرة بتوقيت قدره 8:45.50 دق. وتوجت الايطالية نويمي سيزارانو بالميدالية الذهبية بتوقيت 8:29.65 دق واليونانية أرتيميس فاسيلاكي بالميدالية الفضية بزمن 8:30.02 دق فيما آلت الميدالية البرونزية للبرتغالية فرانسيسكا مارتينس بتوقيت 8:30.33 دق.كما فشل السباح محمد ياسين بن عباس الذي كان توج خلال هذه الألعاب بالميدالية البرونزية لسباق 200م سباحة على الظهر في حجز تأشيرة عبوره إلى الدور النهائي لسباق 400م 4 سباحات بعدما تحصل على المركز الخامس ضمن التصفية الأولى بتوقيت قدره 4دق و30ث و07.ولم تكن حبيبة بلغيث أفضل حالا عندما تعثرت في التأهل بدورها إلى الدور النهائي لسباق 50م سباحة على الصدر بحلولها في المركز السابع في التصفية الأولى بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت 33ث و47.أما في المصارعة، فقد فوت خير الدين بن تليلي على نفسه فرصة تعويض خسارته يوم الاحد أمام المقدوني الشمالي فاتي فيسيلي بنتيجة 3-6 بعدما تكبد هزيمة ثانية أمام المصري عمر مراد بنتيجة ثقيلة صفر-10 في نزال التدارك لمنافسات وزن 74 كلغ مصارعة حرة.كما انقاد الثلاثي شهد الجلجلي وزينب الصغير وشهرزاد العياشي إلى الهزيمة في الدور ربع النهائي من منافسات المصارعة النسائية. ففي وزن 57 كلغ، انهزمت شهد الجلجلي أمام التركية اليفرا سليمان بنتيجة 1-8 بينما خسرت زينب الصغير في وزن 68 كلغ أمام الايطالية لاورا غودينو بنتيجة 4-7. أما في وزن 50 كلغ، فقد خسرت شهرزاد العياشي أمام التركية زهرة دميرهان بنتيجة صفر-12.وتملك المصارعات الثلاث فرصة التعويض عندما يخضن يوم الثلاثاء نزالات التدارك، إذ ستواجه شهرزاد العكايشي الايطالية ايمانويل ليوزي وشهد الجلجلي الايطالية الأخرة فابيانا رينيلا بينما ستكون زينب الصغير على موعد مع الكرواتية فيرونيكا فيلك.وفي الكرة الحديدية، خسر الثنائي منى الباجي وأحلام حاج حسن رهان بلوغ نهائي مسابقة الزوجي للكرة الحديدية الحرة بعد التعثر أمام الثنائي الاسباني ألبا فاليانتي وساليا ابريل بنتيجة 6-8 ليكون الموعد يوم الثلاثاء مع الزوجي التركي المتألف من ميزغين موركويون وديلسين أوغوز في حوار من أجل الميدالية البرونزية.وكان مصير زوجي الكرة الحديدية الحرة رجال شبيها بزوجي السيدات إثر انهزام الثنائي خالد بوقريبة ومجدي الهمامي 3-13 أمام الثنائي الاسباني سيرجيز رويز ألفاراز ومانال لوكي غونزالاس. ويخوض الثنائي التونسي يوم الثلاثاء مباراة الميدالية البرونزية أمام الثنائي الفرنسي المتركب من يوهان كوزان كريستوف ساريو.كما عرف زوجي اختصاص الرافا المتألف من آية الدبوسي وصابرين زكري نفس المآل بعد الخسارة في المربع الذهبي أمام الثنائي الكرواتي نيدا كوريتش وآنا يوغينوفيتش 5-8 غير أن فرصة التعويض لا تزال قائمة بخوض اللقاء الترتيبي من أجل الميدالية البرونزية أمام ثنائي سان مارينو ستيلا وجيادا باوليتي.