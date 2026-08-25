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الخدمة السرية الأمريكية تحقق في فيديو إيراني يهدد أحد أفراد عائلة ترامب

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 10:13 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه على علم بمقطع فيديو بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ويتضمن ما يبدو أنه تهديد باستهداف بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وقال المتحدث باسم الجهاز نيت هيرينغ لشبكة "CNN" إن عناصر الخدمة السرية يحققون في أي محتوى قد يشكل تهديدا للأشخاص الخاضعين لحمايتها، مشيرا إلى أن الجهاز لا يعلق على تفاصيل الإجراءات الأمنية أو المعلومات الاستخباراتية.


ويبدأ الفيديو، الذي تبلغ مدته نحو ثلاث دقائق، بعبارة باللغة الإنجليزية تسأل: "أين نقتل بارون ترامب؟"، كما يعرض رسوما تحدد مواقع عامة يُعرف أن نجل الرئيس يقضي وقتا فيها، من بينها برج ترامب في نيويورك.


وبحسب مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية نقلت عنه "CNN"، يندرج الفيديو ضمن حملة من المقاطع المنسوبة إلى جهات إيرانية، تستهدف ترامب وأفراد عائلته، وتتضمن تهديدات وتفاصيل عن تحركاتهم ومقترحات لاستهدافهم.

وجاء نشر المقطع عقب تهديدات سابقة طالت الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وبعد مقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، وفق الرواية الواردة في التقرير.

وكان ترامب قد تحدث في جويلية/تموز عن تهديدات إيرانية تستهدفه، قائلا إنه مدرج على "أي قائمة"، وإنه لا يعلم إلى متى سيستمر في الإفلات من الخطر.

وذكرت القناة أن ترامب غادر تركيا سرا خلال قمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" على متن طائرة عسكرية بديلة، في إطار إجراء أمني احترازي، بعدما تلقت السلطات معلومات عن تهديد محتمل باستخدام صاروخ محمول على الكتف.

المصدر: سي أن أن
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