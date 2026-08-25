إستئناف التزويد بمياه الشرب تدريجيا بمناطق من ولايتي منوبة وتونس بداية من ليل الثلاثاء

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (إقليم منوبة وإقليم باردو)، أنه من المنتظر إستئناف التزويد بمياه الشرب تدريجيا بمناطق من ولايتي منوبة وتونس والتي تشهد انقطاعا واضطرابا في توزيع مياه الشرب منذ عشية امس الاثنين، وذلك بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 25 أوت 2026 بعد إستكمال أشغال الإصلاحوتسجل المناطق العليا من معتمدية المرناقية و المناطق العليا من معتمدية طبربة من ولاية منوبة وحي كلاش وحي بن ضياف وحي الباجية من معتمدية سيدي حسين من ولاية تونس، إنقطاعا واضطرابا في توزيع الماء الصالح للشرب ناجم عن عطب مفاجئ طراً عشية امس الاثنين 24 أوت 2026 على القناة الرئيسية للجلب قطر 800مم المزودة لخزانات الفجة، وفق ما افادت به الشركة في بلاغ لها.