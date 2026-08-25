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منى الباجي: "راضية عن احراز البرونزية رغم حسرتي على ضياع فرصة التأهل الى الدور النهائي والمراهنة على الذهب"

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 12:05 قراءة: 2 د, 10 ث
      
(من مبعوث وات طارق سايحي) - أعربت منى الباجي لاعبة المنتخب التونسي للكرة الحديدية عن رضاها عن النتيجة التي حققتها في اختصاص الرسمي بالدقة ضمن دورة الألعاب المتوسطية "تارانتو 2026" عقب احرازها الميدالية البرونزية بتغلبها اليوم الثلاثاء في المباراة الترتيبية على الإيطالية سارا فيريرا 43-40.


وأضافت الباجي، في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تارانتو، أن شعورها بالرضا عن البرونزية ممزوج بنوع من الحسرة على ضياع فرصة المرور الى الدور النهائي والمراهنة على الميدالية الذهبية عقب الهزيمة القاسية بفارق نقطة واحدة في مباراة نصف النهائي ضد الفرنسية نيلي بايري (36-37).


وبخصوص مباراة اليوم التي كانت مثيرة الى أبعد حدود، أكدت اللاعبة التونسية أنها حاولت اللعب بتركيز كبير في مواجهة لم تكن سهلة استوجبت تمديد الوقت مشيرة إلى انها استغلت تراجع أداء منافستها في الوقت الإضافي لحسم الانتصار وضمان الميدالية البرونزية.
وأضافت حاملة الرقمي القياسي التونسي لدى فئة السيدات في احراز الميداليات المتوسطية أنها لم تشك للحظة واحدة في دعم سجلها الزاخر بثماني ميداليات في الألعاب المتوسطية منها ستّ من المعدن النفيس فضلا عن واحدة فضية وأخرى برونزية لتكسب ميداليتها التاسعة.

كما أكدت منى الباجي التي لم تتغيب عن الألعاب المتوسطية منذ دورة ألميريا 2005، أنها تتطلع بعيون حالمة الى مواصلة مغامرتها المتوسطية عبر المشاركة في دورة 2030 بمدينة بريستينا بكوسوفو.
هذا وستراهن منى الباجى مساء اليوم على برونزية منافسات الزوجي سيدات بمعية زميلتها أحلام الحاج حسن ضد الزوجي التركي المتألف من ميزغين موركويون وديلسين أوغوز.
من جهته، أبدى مدرب المنتخب التونسي للكرة الحديدة الحرة رؤوف العقيلي حسرته بسبب الغياب عن كل الأدوار النهائية والاكتفاء بخوض أربع مباريات من اجل الميدالية البرونزية مشيرا إلى أنه كان يستهدف خوض دورين نهائيين على الأقل.
ونوّه العقيلي بالجاهزية الذهنية الكبيرة التي أبدتها منى الباجي بعد أن كانت متأخرة طيلة فترات المباراة قبل أن تحقق التعادل وتجرّ منافستها الايطالية الى الحصة الإضافية التي كسبتها رغم حضور الجماهير الإيطالية بكثافة في قاعة المباراة.
وتابع أن الباجي ما فتئت تتسلح بخبرتها الكبرى وعزيمتها الفولاذية في مواجهة المواقف الصعبة في المباريات الحاسمة.
وتابع رؤوف العقيلي حديثه عن نقص التحضير على الوجه الأكمل للمشاركة التونسية في هذه الدورة المتوسطية مشيرا إلى نقص التربصات مقارنة بمنتخبات أخرى تشارك بشكل متواتر في معسكرات عديدة على غرار منتخبات فرنسا واسبانيا وإيطاليا.
وأكد قائلا "نحتاج تقييما موضوعيا ومراجعة شاملة لكافة الاختصاصات بما في ذلك الكرة الحديدية المقيدة والرافا بخصوص اقامة التربصات أولا واكتشاف المواهب الشابة ثانيا".
وختم مشيرا إلى أن المنتخب الوطني للكرة الحديدية الحرة سيخوض لاحقا بطولة العالم للرجال التي ستقام خلال شهر نوفمبر القادم بتايلاندا في حين لم يتحدد بعد موعد بطولة العالم للسيدات.
وبتتويج منى الباجي ببرونزية الرمي بالدقة، ارتفعت حصيلة البعثة الرياضية التونسية في هذه النسخة العشرين من الألعاب المتوسطية إلى 9 ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و6 برونزية).
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