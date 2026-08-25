المستشفى الرقمي يمكّن في السنة الاولى من احداثه من انجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد و334 استشارة طبية

مكّن "المستشفى الرقمي"، خلال السنة الاولى من احداثه، من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع و334 استشارة طبية أمنتها 22 خبرة طبية عن بُعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة.وثمنت الوزارة في بلاغ لها، النتائج الملموسة التي حققها المستشفى الرقمي، كاشفة أن الاستشارات عن بعد حققت نسبة رضا ب 92 بالمائة و5 بالمائة فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى.وأشارت الى المتابعة عبر منصة «نجدة»، التي انطلقت يوم 12 أوت 2025، لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وفرق طب القلب، شملت أكثر من 4 آلاف حالة جلطة قلبية حادة.وكان أول تكفل عن بُعد بجلطة دماغية انطلاقًا من مدنين، مع تقييم المريض من قبل الفريق المختص وتقديم العلاج المذيب للجلطة في أقل من ساعة.وأكدت الوزارة أن الجهود تتواصل لتوسيع الشبكة، وتقريب الاختصاصات، وتقليص التنقل و تقليص مدّة الانتظار وتخفيف الضّغط على المستشفيات العموميّة وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية.ولفتت الى أن المستشفى الرقمي هوّ إنجاز وطني وهو من أهمّ مقوّمات عمليّة إصلاح المنظومة الصحيّة لما يقدّمه من خدمات صحيّة رقميّة عالية الجودة بآستخدام تقنيات حديثة ومتطوّرة لتكون الصحّة للجميع في الوقت المناسب مهما كانت المسافة، مؤكدة أن الأهمّ هوّ الدّعم الفاعل الّذي يقدّمه المستشفى الرّقمي للمستشفى العمومي في كلّ الجهات والولايات.وللاشارة فقد أُطلق مشروع المستشفى الرقمي (أو الافتراضي) في تونس رسمياً يوم 23 أوت 2025، حيث انطلقت أولى خدماته في التصوير الطبي عن بُعد من المستشفى الجهوي بطبرقة لتقديم خدمات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.