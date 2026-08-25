بين "لافايات " وحلق الوادي: محاصرة مرويج المخدرات متلبسا

باب بحر: القبض على مروّج مخدرات بين لافايات وباب الخضراء وحلق الوادي



تمكن أعوانمن القبض على شخص يُشتبه في تورطه في ترويج المخدرات للشبان بعدد من مناطق العاصمة، من بينهاوجاءت العملية إثر أعمال تقصّ ومتابعة ميدانية لتحركات المشتبه به، قبل أن يتم نصب كمين أمني أفضى إلى إلقاء القبض عليهوأسفرت عمليات التفتيش والمداهمات التي تلت العملية عن حجز كميات من المواد المخدرة، كانت مقسمة ومعدة للترويج، إضافة إلى مبالغ مالية، وفق المعطيات المتوفرة.وباستشارة النيابة العمومية، أذنتوتحرير محضر بحث في الغرض، في انتظار إحالته على أنظار القضاء لمواصلة الأبحاث واتخاذ ما يتعين قانونا في شأنه.