بين "لافايات " وحلق الوادي: محاصرة مرويج المخدرات متلبسا
باب بحر: القبض على مروّج مخدرات بين لافايات وباب الخضراء وحلق الواديتمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر من القبض على شخص يُشتبه في تورطه في ترويج المخدرات للشبان بعدد من مناطق العاصمة، من بينها لافايات وباب الخضراء وحلق الوادي.
وجاءت العملية إثر أعمال تقصّ ومتابعة ميدانية لتحركات المشتبه به، قبل أن يتم نصب كمين أمني أفضى إلى إلقاء القبض عليه متلبسا أثناء تسليمه كمية من مخدر القنب الهندي «الزطلة» لأحد زبائنه.
وأسفرت عمليات التفتيش والمداهمات التي تلت العملية عن حجز كميات من المواد المخدرة، كانت مقسمة ومعدة للترويج، إضافة إلى مبالغ مالية، وفق المعطيات المتوفرة.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به وتحرير محضر بحث في الغرض، في انتظار إحالته على أنظار القضاء لمواصلة الأبحاث واتخاذ ما يتعين قانونا في شأنه.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335022