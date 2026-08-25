آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري يوم 26 اوت 2026

ذكّرت الإدارة العامّة للأداءات أنّ آخر إجل لإيداع التّصريح السّنوي بالضريبة على الدّخل بالنسبة للاشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو غدا الاربعاء 26 اوت 2026.ويقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الاجل القانون المحدد لايداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها، وبالتّالي يمكن إيداع التصاريح المذكورة في الايام السابقة للاجل الاقصى وينصح بذلك تفاديا لازدحام قباضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الاعلامية.واضافت الادارة العامة للاداءات انه اذا تزامن اليوم الاخير لإيداع التّصاريح الجبائية مع يوم أحد او يوم عطلة يمكن ايداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا.