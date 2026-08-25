الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة من 25 أوت إلى 10 سبتمبر 2026

تنطلق، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة لتتواصل إلى غاية 10 سبتمبر المقبل ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والشبابية والأنشطة التراثية والاقتصادية.ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحياة الثقافية والفنية بالجهة والتعريف بخصوصيات المنطقة وتراثها إلى جانب تثمين منتوج التفاح والترويج للمنتوجات الفلاحية والتراثية المحلية.وتفتتح فعاليات المهرجان مساء اليوم على الساعة التاسعة ليلا بمسرح الهواء الطلق بسبيبة بعرض موسيقي تراثي بعنوان "المرمود".ويتضمن البرنامج يوم 26 أوت عرض السيرك للأطفال والعائلات "عالم الخيال" لمجموعة "بارونيت" فيما يكون الموعد يوم 27 أوت مع عرض مسرحي بعنوان "PSY" للمكفوفين مع الفنان جعفر القاسمي.ويخصص يوم 28 أوت بداية من الساعة السادسة مساء لعروض وفقرات مهرجان الشباب بالقصرين، وذلك بمسرح الهواء الطلق والمنتزه البلدي بسبيبة.وتتواصل فعاليات المهرجان يوم 31 أوت بعرض للراب والموسيقى الشبابية مع الفنان جنجون على الساعة التاسعة ليلا بمسرح الهواء الطلق.ويشهد يوم 1 سبتمبر بساحة الشهداء افتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي إلى جانب عروض الفنون والمهارات وورشات تعريفية بتثمين التراث المادي واللامادي ومعارض تراثية وعروض للأزياء التقليدية فضلا عن معرض لأنواع التفاح والمنتوجات الفلاحية بالمنطقة.وتتواصل السهرات الفنية يوم 3 سبتمبر بعرض من عمق التراث التونسي مع الفنان رؤوف ماهر، على الساعة التاسعة ليلا بمسرح الهواء الطلق بسبيبة.وتختتم العروض الفنية يوم 8 سبتمبر بعرض للموسيقى الشبابية مع الفنان، جاسر الصغير، وذلك على الساعة التاسعة ليلا.وتعد سبيبة من أبرز مناطق إنتاج التفاح في تونس بما يجعل المهرجان مناسبة سنوية للاحتفاء بهذا المنتوج الفلاحي والتعريف بمكانته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة.