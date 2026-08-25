وزارة الفلاحة تدعو تدعو الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات والغراسات من الإجهاد الحراري

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة، في ضوء تواصل ارتفاع درحات الحرارة، اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء، إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرةوستشهد درجات الحرارة، وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، ارتفاعا ملحوظا خلال يومي الثلاثاء 25 والأربعاء 26 أوت 2026، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة.وينتظر أن تتواصل درجات الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. تدعو الوزارةكما نبّهت الوزارة، في اطار الحرص على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة، الفلاحين والمربين إلى تفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة، قدر الإمكان وإحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري، مع متابعة حاجيات الغراسات المائية.وأوصت في سياق متصل، بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة، خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجات الحرارة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.وشدّدت الوزارة على تفادي إشعال النّار أو القيام بأي عمليات يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق، خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة.ودعت البحارة إلى متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية، وكافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى مزيد من اليقظة والتوقي.