اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الاطفال يوم 12 سبتمبر 2026 بمدينة المنستير
تحتضن مدينة المنستير فعاليات اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال تنظمه جمعية أطباء الأطفال باريس المنستير والمجموعة الفرنكوفونية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية لدى الأطفال يوم السبت 12 سبتمبر 2026
ويجمع هذا الموعج العلمي نخبة من المحاضرين الدوليين والخبراء في اختصاصات طب الأطفال بهدف استعراض أحدث المستجدات العلمية وتبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السريرية في مجال أمراض
الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال
ويتضمن البرنامج جملة من المحاضرات والمداخلات بما يتيح للمشاركين فرصة تحديث معارفهم العلمية وتعزيز التبادل المهني ومناقشة أبرز المستجدات في الاختصاص
وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم التكوين الطبي المستمر وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في طب الأطفال على المستويين الوطني والدولي
يشار، الى أن جمعية أطباء الأطفال باريس المنستير (Association des Pédiatres de Paris Monastir ) هي جمعية تجمع أطباء الأطفال وتعمل على ربط الصلة العلمية والطبية وتنظيم أيام علمية ومؤتمرات في اختصاصات طب الأطفال على غرار أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية عند الأطفال. وتقوم الجمعية بأنشطة تضامنية وعيادات مجانية متعددة الاختصاصات في مناطق مختلفة
رصد
ويجمع هذا الموعج العلمي نخبة من المحاضرين الدوليين والخبراء في اختصاصات طب الأطفال بهدف استعراض أحدث المستجدات العلمية وتبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السريرية في مجال أمراض
الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال
ويتضمن البرنامج جملة من المحاضرات والمداخلات بما يتيح للمشاركين فرصة تحديث معارفهم العلمية وتعزيز التبادل المهني ومناقشة أبرز المستجدات في الاختصاص
وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم التكوين الطبي المستمر وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في طب الأطفال على المستويين الوطني والدولي
يشار، الى أن جمعية أطباء الأطفال باريس المنستير (Association des Pédiatres de Paris Monastir ) هي جمعية تجمع أطباء الأطفال وتعمل على ربط الصلة العلمية والطبية وتنظيم أيام علمية ومؤتمرات في اختصاصات طب الأطفال على غرار أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية عند الأطفال. وتقوم الجمعية بأنشطة تضامنية وعيادات مجانية متعددة الاختصاصات في مناطق مختلفة
رصد
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