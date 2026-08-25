اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الاطفال يوم 12 سبتمبر 2026 بمدينة المنستير

تحتضن مدينة المنستير فعاليات اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال تنظمه جمعية أطباء الأطفال باريس المنستير والمجموعة الفرنكوفونية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية لدى الأطفال يوم السبت 12 سبتمبر 2026ويجمع هذا الموعج العلمي نخبة من المحاضرين الدوليين والخبراء في اختصاصات طب الأطفال بهدف استعراض أحدث المستجدات العلمية وتبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السريرية في مجال أمراضالجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفالويتضمن البرنامج جملة من المحاضرات والمداخلات بما يتيح للمشاركين فرصة تحديث معارفهم العلمية وتعزيز التبادل المهني ومناقشة أبرز المستجدات في الاختصاصوتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم التكوين الطبي المستمر وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في طب الأطفال على المستويين الوطني والدولييشار، الى أن جمعية أطباء الأطفال باريس المنستير (Association des Pédiatres de Paris Monastir ) هي جمعية تجمع أطباء الأطفال وتعمل على ربط الصلة العلمية والطبية وتنظيم أيام علمية ومؤتمرات في اختصاصات طب الأطفال على غرار أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية عند الأطفال. وتقوم الجمعية بأنشطة تضامنية وعيادات مجانية متعددة الاختصاصات في مناطق مختلفةرصد