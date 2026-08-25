يوما اعلامي حول مشروع لزمة المنطقة الزرقاء بسيدي بوسعيد يوم 31 اوت 2026

تنظم بلدية سيدي بوسعيد يوم الاثنين 31 أوت 2026 بداية من الساعة 10 صباحا بقاعة الاجتماعات بمقرها، يوما إعلاميا حول مشروع لزمة المنطقة الزرقاء بسيدي بوسعيد، يضمّ جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين قصد استجلاء مدى اهتمام السوق والمستثمرين بهذا المشروع والتّعرف على تصوراتهم بشأنه.وافادت بلديّة سيدي بوسعيد في هذا الصدد، انها تعتزم الإعلان عن طلب عروض خاص بلزمة تهيئة وصيانة واستغلال المأوي البلدي وبعض الأنهج والشوارع وعمليات رفع وتكبيل العربات المخالفة لأحكام مجلة الطرقات والتراتيب البلدية في اطار تقنية "المنطقة الزرقاء".ويمكن لكل الراغبين في المشاركة إبداء إعلام كتابي بالمشاركة في أجل اقصاه يوم 27 أوت 2026، يودع بمكتب الضبط بالبلدية او عبر البريد الالكتروني:contact@commune-sidibousaid.gov.tnوتتضمن وثيقة الاعلام بالمشاركة هوية الشركة وعنوانها ونسخة حديثة من السجل الوطني للمؤسسات فضلا عن موضوع المداخلة التي يجب ان لا تتجاوز 15 دقيقة وشكل ppt او pdf.