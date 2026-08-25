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تارانتو 2026 -الكرة الحديدية: الثنائي التونسي آية الدبوسي وصبرين زكري يفشل في احراز برونزية زوجي الرافا سيدات

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 13:55 قراءة: 1 د, 43 ث
      
أخفق الثنائي التونسي المتكوّن من آية الدبوسي وصبرين زكري في احراز برونزية زوجي الرافا سيدات لدورة الألعاب المتوسطية تارانتو 2026، اثر الهزيمة أمام ثنائي سان مارينو المتكوّن من ستيلا باوليتي وجيادا باوليتي بنتيجة 2-10 اليوم الثلاثاء.  
  

وكان الثنائي التونسي قد انهزم أمس في لقاء الدور نصف النهائي أمام الزوجي الكرواتي المتكوّن من نيدا كوريتش وآنا يوجينوفيتش بنتيجة 5-8.
يذكر أنّ رياضة الكرة الحديدية التونسية اكتفت إلى حدّ الآن بميدالية برونزية واحدة أحرزتها منى الباجي في اختصاص الرمي بالدقة لفردي السيدات.


مدرب المنتخب الوطني للرافا: "راض عن المردود العام للعناصر الوطنية في اول مشاركة تونسية في مسابقة الرافا في الألعاب المتوسطية"

أعرب عادل حلاب مدرب المنتخب التونسي للكرة الحديدية (الرافا) عن رضاه التام للمردود الجماعي للعناصر الوطنية في أول ظهور تونسي في هذا الاختصاص في تاريخ الالعاب المتوسطية.
وأضاف حلاب في تصريح لمبعوث وكالة تونس افريقيا للانباء إلى تارانتو مباشرة عقب هزيمة الثنائي آية الدبوسي وصابرين بن زكري أمام ثنائي سان مارينو في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية أن النتيجة كانت منطقية بالنظر إلى تباعد المستوى الفني بين الثنائي التونسي ونظيره المحترف في البطولة الإيطالية التي تعد وجهة احترافية ذات مستوى رفيع.
واستدرك في الآن ذاته مبديا حسرته على ضياع فرصة الوصول إلى الدور النهائي إثر الهزيمة القاسية في الدور نصف النهائي أمام الزوجي الكرواتي مشيرا إلى ان تلك المباراة شهدت سيطرة مطلقة للثنائي التونسي لكها انتهت على هزيمة مخيبة (5-8).
وأشاد مدرب المنتخب التونسي للرافا بالمردود العام للرباعي الذي خاض المغامرة المتوسطية بما في ذلك ثنائي الرجال المتألف من محمد امين السعيدي ومعتز الجويني مبينا أن السعيدي هو حامل برونزية بطولة العالم لاقل من 19 سنة "وهران 2023" في اختصاص الرمي بالدقة غير المدرج في البرنامج المتوسطي.
وأضاف ان صابرين زكري ابلت البلاء الحسن في مواعيد سابقة وأبرزها خلال مونديال الكبريات بتركيا سنة 2024.
وأوضح حلاب أن المجموعة المتوفرة تختزن إمكانيات فنية كبيرة ولا ينقصها سوى وفرة التربصات لتفجير الطاقة الكامنة فيها مبرزا أن البنية التحتية لاختصاص "الرافا" تختلف عن نظيرتها في اختصاصي "الحرة" و"المقيدة".
وبيّن أن خصوصية الرافا على المستوى الفني تستوجب فضاءات ذات مستوى عال للتدريب والمنافسات.
وختم بالقول أن المنتخب سيوجه تركيزه إثر نهاية المشاركة في الألعاب المتوسطية إلى الاستعداد لبطولة العالم التي ستقام في شهر أكتوبر القادم بالبرازيل.
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