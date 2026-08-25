الصالون الدولي لصناعة النسيج والموضة من 22 ألى 24 أكتوبر 2026 بمعرض سوسة الدولي

تنتظم الدورة 8 من الصالون الدولي "انتارتاكس تونس 2026" لصناعة النسيج والموضة، بالمعرض الدولي بسوسة، من 22 إلى 24 أكتوبر 2026. ويعد الصالون من اهم المحطّات في قطاع النسيج في شمال أفريقيا.وتغطي هذه التظاهرة، التي تنتظم بدعم من الجامعة التونسية للنسيج والملابس، كامل سلسلة القيمة في مجال النسيج، إذ تشمل الأقمشة والملابس الجاهزة والألياف والخيوط والمواد الأوليّة والصوف والحرير والدانتيل والتطريز والدجين وأقمشة التغليف والتأثيث ومنتجات النسيج الخاص بالمنزل.كما يتضمن الصالون أصنافا أخرى من المعروضات على غرار الأزرار والسحابات، وخدمات الطبع الرقمي وتجهيزات النسيج. كما يتضمن برنامج الصالون ندوات ستهتم بالتوجهات في مجال صناعة النسيج، ولقاءات أعمال ثنائية.ويتوقع منظمو الصالون، وفق معطسات منشورة على الموقع الخاص بالتظاهرة على شبكة الانترنات، مشاركة أكثر من 250 عارض من 20 بلدا، واستقطاب زهاء 8 آلاف زائر من المهنيين، بما في ذلك أصحاب العلامات التجارية والمصممين والبائعين والمورّدين والموزّعين. ويوفر الصالون امكانية الإطلاع على السوق وتشبيك علاقات وتوجهات البحوث ورؤية أصحاب العلامات للسوق التونسيّة وبشكل أوسع الأسواق الإفريقية.وستشارك جامعة النسيج بجناح سيعمل على إبراز المهارات التونسيّة والتجديد والإمكانات المتوفرة للمؤسسات التونسيّة على مستوى الأسواق الدوليّة. ويعتبر الصالون من المواعيد المهنية الأكثر تأثيرا في المنطقة، وهو يطرح منصّة لعرض المستجدات واكتشاف فرص التزوّد وتطوير الشبكات المهنية وربط شراكات تجارية مستديمة.