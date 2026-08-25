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الالعاب المتوسطية - الكرة الحديدية الحرة - زوجي سيدات - الثنائي منى الباجي واحلام حاج حسن يحرز الميدالية البرونزية

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 14:45 قراءة: 0 د, 18 ث
      
احرز الثنائي التونسي (منى الباجي واحلام حاج حسن) الميدالية البرونزية لمسابقة الزوجي في الكرة الحديدية الحرة ضمن الالعاب المتوسطية وذلك بعد الفوز اليوم الثلاثاء على الثنائي التركي  (موكويون / اوغوز) 13-3
وبهذه الميدالية الجديدة ارتفعت الحصيلة الجملية للرياضة التونسية الى حد الان الى عشر ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و7 برونزية).

وكانت منى الباجي فازت اليوم ببرونزية الرمي بالدقة سيدات.
ر-طارق
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