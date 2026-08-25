الالعاب المتوسطية - الكرة الحديدية الحرة - زوجي سيدات - الثنائي منى الباجي واحلام حاج حسن يحرز الميدالية البرونزية

احرز الثنائي التونسي (منى الباجي واحلام حاج حسن) الميدالية البرونزية لمسابقة الزوجي في الكرة الحديدية الحرة ضمن الالعاب المتوسطية وذلك بعد الفوز اليوم الثلاثاء على الثنائي التركي (موكويون / اوغوز) 13-3وبهذه الميدالية الجديدة ارتفعت الحصيلة الجملية للرياضة التونسية الى حد الان الى عشر ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و7 برونزية).وكانت منى الباجي فازت اليوم ببرونزية الرمي بالدقة سيدات.ر-طارق