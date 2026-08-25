المنظمة الوطنية لرواد الاعمال يدعو أصحاب أفكار المشاريع الى المشاركة في برنامج " وعد 2 "يوم 5 سبتمبر 2026 بمدينة صفاقس

دعت المنظمة الوطنية لروّاد الأعمال جميع أصحاب أفكار المشاريع الى المشاركة في برنامج " وعد 2 " يوم السبت 5 سبتمبر المقبل بمدينة صفاقسوتعد هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصّص لمرافقة أصحاب الأفكار حسب مرحلة تقدّم مشروعهم المخصص لمتساكني مناطق الجنوبويهدف هذا اللقاءالى تبادل الأفكار مع أصحاب المشاريع والخبراء وتوضيح وتنقيح أفكارهم وتنظيم وبناء مشروعهم خطوة بخطوة الى جانب إيجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة إلى فرصة حقيقية على أرض الواقعويستهدف البرنامج جميع خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات في اطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدموتتضمن هذه المبادرة حصصا تكوينية تطبيقية في ريادة الأعمال (التصرف، التسويق، المالية) ومرافقة وإرشاد من طرف رواد الأعمال والخبراء وصولا إلى المساعدة في تطوير المشروع وتوفير فرص التمويلمع الجهات المعنيةيشار، الى أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال (ONE) هي منظمة تونسية مهنية تهدف إلى دعم المبادرة الخاصة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز دور رواد ورائدات الأعمال في التنمية الاقتصاديةتأسست المنظمة بهدف تحسين مناخ الأعمال في تونس وتبني عملها على قيم الشفافية والديمقراطية والأخلاقيات المهنية وتقدم استشارات وبرامج تكوين تطبيقية وإرشادية