بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة للصغريات تحت 18 سنة: فوز المنتخب التونسي على نظيره الجزائري 3 - 0

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة للصغريات على نظيره الجزائري بنتيجة 3 - 0 لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة افريقيا تحت 18 سنة التي تستضيفها مدينة الاسكندرية المصرية الى غاية 29 جويلية الجاري.وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء بواقع 25-19 و25-11 و25-23 .وكان المنتخب التونسي استهل مشواره أمس بالفوز على المنتخب السينغالي بنتيجة 3 - 0 تفاصيلها 25-14 و25-18 و25-10.يذكر أن المسابقة تقام في مرحلة أولى على شكل بطولة من مجموعة واحدة تضم منتخبات تونس والجزائر والسينغال والمغرب والكاميرون ومصر على أن يتأهل الرباعي المتصدر إلى المربع الذهبي.ويجمع الدور نصف النهائي الاول المتصدر بصاحب المركز الرابع، في حين يتبارى في الدور نصف النهائي الثاني صاحب المرتبة الثانية مع المتحصل على المرتبة الثالثة، ليصعد الثنائي الفائز إلى الدور النهائي.