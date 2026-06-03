منوبة: حجز 18900 بيضة بالجديدة من أجل الترفيع في هامش الربح

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حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، اليوم الأربعاء، 18900 بيضة لدى تاجر بيض بالجملة بالجديدة، بعد أن تبيّن أنّه يوظّف هامش ربح قدره 80 مليما للبيضة الواحدة عوضا عن الهامش القانوني المحدّد بـ 15 مليما، وفق معطيات أفادت بها هذه الإدارة صحفيّة "وات".

وتندرج هذه العمليّة الرقابيّة في إطار التصدي للممارسات المخلة بنزاهة وشفافية المعاملات التجارية، واعتماد أسعار بيع مرتفعة للعموم لمواد تشهد أسعارها تراجعا ملحوظا على مستوى الإنتاج.

وأكّد المصدر ذاته أنّه سيتم استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها والمتعلقة بإعادة بيع المحجوز المذكور بمسالك التوزيع القانونية، وتضمين حصيلته المالي بالخزينة العامة للدولة، والتحرير على صاحب البضاعة المذكورة من أجل ما نسب له.