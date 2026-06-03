المؤتمر الثالث لعلوم السمعيات واختصاص قيس وتقويم السمع من 25 الى 27 جوان 2026 بتونس العاصمة

تنظم الغرفة النقابية لمراكز وتقويم واصلاح السمع التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المؤتمر الثالث لعلوم السمعيات واختصاص قيس وتقويم السمع (TAC 2026 ) من 25 الى 27 جوان الجاري بتونس العاصمةويُعد المؤتمر منصة علمية هامة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع السمعيات والرعاية السمعيةويتضمن البرنامج محاضرات علمية وورشة عمل حول أبرز المستجدات والتطورات في مجالات السمعيات والتأهيل السمعي وزراعة القوقعة، الى جانب اضطربات الدوران والتوازن وتطبيقات الذكاء الاصطناعيفي المجال الطبيوسيناقش المؤتمر أحدث المستجدات في زراعة القوقعة والسماعات الطبية المتطورة والذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج اضطرابات السمع وسمعيات الأطفال والكشف المبكر عن اضطرابات السمعويشارك في هذا اللقاء العلمي ثلة من الخبراء والمختصين في اعادة التأهيل السمعي والفاعلين في مجال السمعيات على المستويين الوطني والدولي الى جانب الباحثين والطلبة في علوم السمع والتوازن