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المؤتمر الثالث لعلوم السمعيات واختصاص قيس وتقويم السمع من 25 الى 27 جوان 2026 بتونس العاصمة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 16:05 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تنظم الغرفة النقابية لمراكز وتقويم واصلاح السمع التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المؤتمر الثالث لعلوم السمعيات واختصاص قيس وتقويم السمع (TAC 2026 ) من 25 الى 27 جوان الجاري بتونس العاصمة

ويُعد المؤتمر منصة علمية هامة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع السمعيات والرعاية السمعية


ويتضمن البرنامج محاضرات علمية وورشة عمل حول أبرز المستجدات والتطورات في مجالات السمعيات والتأهيل السمعي وزراعة القوقعة، الى جانب اضطربات الدوران والتوازن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
في المجال الطبي


وسيناقش المؤتمر أحدث المستجدات في زراعة القوقعة والسماعات الطبية المتطورة والذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج اضطرابات السمع وسمعيات الأطفال والكشف المبكر عن اضطرابات السمع

ويشارك في هذا اللقاء العلمي ثلة من الخبراء والمختصين في اعادة التأهيل السمعي والفاعلين في مجال السمعيات على المستويين الوطني والدولي الى جانب الباحثين والطلبة في علوم السمع والتوازن
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