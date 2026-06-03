JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:20 Tunis

بطولة الجزائر: التونسي محمد علي بن حمودة يقود شباب بلوزداد للتعادل مع اتحاد الجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a200de06e48d0.78403944_oflephiqgjkmn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 12:18 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قاد المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة فريقه شباب بلوزداد الى التعادل 1-1 امام مستضيفه اتحاد الجزائر أمس الثلاثاء في مباراة متأخرة لحساب الجولة السادسة والعشرين من بطولة الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدم.
وتمكن بن حمودة من افتتاح باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، ليمنح فريقه الأفضلية منذ البداية في المباراة التي اقيمت على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.
وجاء رد الاتحاد قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تحصل على ضربة جزاء نجح المهاجم أحمد خالدي في تحويلها إلى هدف التعادل في الدقيقة (40).

وأكمل شباب بلوزداد هذه المواجهة بعشرة لاعبين عقب طرد الظهير الأيسر نوفل خاسف في الدقيقة (60) بسبب احتجاجه على قرار الحكم.
وعقب هذا التعادل، التحق شباب بلوزداد بشبيبة الساورة في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، فيما انفرد اتحاد الجزائر بالمركز العاشر بمجموع 37 نقطة.
ويتحول زملاء بن حمودة بعد غد الجمعة الى ملعب حسين ايت احمد بتيزي وزو لمواجهة مستضيفهم شبيبة القبائل لحساب الجولة الثلاثين.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330405

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 جوان 2026 | 17 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:23
19:36
16:08
12:24
05:01
03:12
الرطــوبة:
% 21
Babnet
Babnet36°
36° Babnet
الــرياح:
7.25 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-21
30°-19
32°-21
32°-21
29°-22
  • Avoirs en devises 25438,4
  • (02/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39915 DT
  • (02/06)
  • 1 $ = 2,90482 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/06)     1312,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/06)   29572 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No