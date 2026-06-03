بطولة الجزائر: التونسي محمد علي بن حمودة يقود شباب بلوزداد للتعادل مع اتحاد الجزائر

قاد المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة فريقه شباب بلوزداد الى التعادل 1-1 امام مستضيفه اتحاد الجزائر أمس الثلاثاء في مباراة متأخرة لحساب الجولة السادسة والعشرين من بطولة الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدم.وتمكن بن حمودة من افتتاح باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، ليمنح فريقه الأفضلية منذ البداية في المباراة التي اقيمت على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.وجاء رد الاتحاد قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تحصل على ضربة جزاء نجح المهاجم أحمد خالدي في تحويلها إلى هدف التعادل في الدقيقة (40).وأكمل شباب بلوزداد هذه المواجهة بعشرة لاعبين عقب طرد الظهير الأيسر نوفل خاسف في الدقيقة (60) بسبب احتجاجه على قرار الحكم.وعقب هذا التعادل، التحق شباب بلوزداد بشبيبة الساورة في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، فيما انفرد اتحاد الجزائر بالمركز العاشر بمجموع 37 نقطة.ويتحول زملاء بن حمودة بعد غد الجمعة الى ملعب حسين ايت احمد بتيزي وزو لمواجهة مستضيفهم شبيبة القبائل لحساب الجولة الثلاثين.