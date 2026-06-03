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مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء من 24 الى 26 جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 14:17 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تنظم، مدينة العلوم بتونس، الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء، لفائدة تلاميذ التعليم الاساسي، وذلك من 24 إلى 26 جوان 2026.

وتهدف هذه المدرسة إلى تمكين المشاركين من ترسيخ وفهم المفاهيم النظرية والتطبيقية الواردة بالبرنامج الدراسي في مادة الكيمياء من خلال برنامج علمي متكامل يجمع بين الورشات التفاعلية والتجارب المخبرية التطبيقية.


وتتيح هذه الدورة للتلاميذ فرصة تنمية مهاراتهم العلمية وتعزيز روح الاستكشاف والتجريب لديهم فضلا عن تعزيز مكتسباتهم العلمية الخاصة بالسنة الدراسية المنقضية والاستعداد بشكل أفضل للسنة الدراسية القادمة.
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