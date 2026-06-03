كأس العالم 2026: رقم قياسي يبلغ 1248 لاعبا مسجلا للمشاركة في نسخة تاريخية (فيفا)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) امس الثلاثاء,عن القائمات النهائية للمنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ,التي ستقام من 11 جوان الجاري إلى 19 جويلية القادم في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك, بمشاركة قياسية ل 1248 لاعبا في هذه النسخة التاريخية.ووفقا القائمات التي قدمتها الاتحادات الوطنية المشاركة, فإن 357 لاعبا سيعودون للمشاركة في كأس العالم بعدما سبق لهم خوض نسخة أو أكثر من البطولة, في حين سيخوض 891 لاعبا غمار هذه المنافسة العالمية المرموقة لأول مرة.كما أبرزت "الفيفا" التنوع الكبير في الأعمار داخل المنتخبات المشاركة.فسيكون حارس المرمى الأسكتلندي غرايغ غوردون, البالغ من العمر 43 سنة و162 يوما, أكبر لاعب في البطولة, بينما سيكون المكسيكي جيلبيرتو مورا, البالغ من العمر 17 عاما و240 يوما, أصغر المشاركين.ويضم المونديال 22 لاعبا دون سن العشرين, إضافة إلى سبعة لاعبين تجاوزوا الأربعين عاما.وستشهد هذه النسخة أيضا دخول عدد من النجوم التاريخ من أوسع أبوابه، إذ سيشارك كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وحارس المرمى المكسيكي غييرمو اوشوا في كأس العالم للمرة السادسة في مسيرتهم, وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة.وسيسمح توسيع البطولة إلى 48 منتخبا لأربع دول بخوض غمار كأس العالم لأول مرة, وهي: الرأس الأخضر, وكورساو, و الأردن ,و أوزبكستان , في تجسيد لرغبة الفيفا في تعزيز تمثيل مختلف دول العالم في كرة القدم الدولية.كما تعكس القائمات النهائية تزايد الطابع العالمي لكرة القدم, حيث تمثل 449 ناديا من 71 دولة مختلفة.وتعتمد بعض المنتخبات, مثل العربية السعودية و قطر, بشكل شبه كامل على لاعبين ينشطون في دورياتها المحلية, بينما تعتمد منتخبات أخرى مثل الرأس الأخضر و كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية و السنغال والأوروغواي بشكل أساسي على اللاعبين المحترفين في الخارج.ومن جهة أخرى, سيشارك مدرب منتخب غانا البرتغالي كارلوس كيروش, في خامس كأس عالم متتالية له كمدرب, بعد تجاربه السابقة مع منتخبي البرتغال وإيران.وبذلك يصبح ثاني مدرب يحقق هذا الإنجاز بعد الصربي بورا ميلوتينوفيتش .وذكرت الفيفا بأن القائمات النهائية التي أودعت في الأول من جوان الجاري لا يمكن تعديلها إلا في حال الإصابة الخطيرة أو المرض, وذلك حتى 24 ساعة قبل المباراة الأولى للمنتخب المعني، وفقا للوائح كأس العالم 2026.وستكون النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم, والأولى التي تضم 48 منتخبا وتشتمل على 104 مباريات, الأكبر والأوسع نطاقا في تاريخ كرة القدم العالمية.