عيد الأضحى المبارك ... الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن عن تعليق نشاط التزويد يوم الثلاثاء 26 ماي الجاري واستئناف العمل الخميس 28 ماي

أعلنت، الشركة التونسية لأسواق الجملة، أمس الجمعة، عن ضبط جداول أوقات عمل سوق الجملة ببئر القصعة (ولاية بن عروس) المخصصة لعمليات التزويد والبيع، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وأفادت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أيام الأحد 24 ماي والإثنين 25 ماي والثلاثاء 26 ماي 2026 (بصفة استثنائية).وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، أوضح البلاغ أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 ماي 2026، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 ماي 2026، انطلاقا من الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) وفقا للتوقيت المعتاد.