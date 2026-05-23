استعدادا لكاس العالم 2026: المنتخب الجزائري يواجه منتخبي هولندا وبوليفيا وديا

سيواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره البوليفي يوم 10 جوان المقبل بمدينة كانساس سيتي الأمريكية في آخر مباراة ودية تحضيرية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا من 11 جوان الى 19 جويلية حسب ما كشفت عنه الجامعة الجزائرية لكرة القدم يوم الجمعة.

وأوردت الجامعة الجزائرية لكرة القدم أن مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش سيكشف يوم 31 ماي الجاري عن القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعبا المعنيين بالمشاركة في مونديال 2026 .


وقبل مواجهة بوليفيا سيكون "الخضر" على موعد مع مباراة ودية أولى أمام منتخب هولندا، منافس المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة، يوم 3 جوان بمدينة روتردام.
وسيخوض المنتخب الجزائري منافسات الدور الأول للمونديال ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب كل من الأرجنتين (حاملة اللقب) الأردن والنمسا حيث سيواجهها تواليا أيام 17 و23 و28 جوان 2026.
