تونس تعزّز اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية

Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 09:28
      
قررت تونس، اليوم الجمعة، دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية، مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي .

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة ، خُصّص لمتابعة آخر تطوّرات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة ما يتعلّق بفيروسَي إيبولا وهانتا ، وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة .


وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والنقل، إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات، وإطارات من وزارة الصحة وعدد من الخبراء، وفق بلاغ لوزارة الصحة.


كما تمّ التواصل عن بُعد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لتبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طارئ صحي.

وأفادت الوزارة بأنه تم الاتفاق بعد النقاش والتدقيق، على ضعف خطر الانتشار الدولي، وعلى التركيز على تثقيف المسافرين وتوعيتهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية والتركيز على الاستعداد في جميع الميادين.

وشدّد وزير الصحة على أنّ تونس تتابع الوضع عن قرب، وتعمل على الوقاية قبل الوصول إلى مرحلة الخطر، من خلال الترصد المبكر والتنسيق بين كل المتدخلين.
