شركة "سنيت" تفتح طلب عروض لبيع محلات تجارية بولايات تونس وأريانة ومنوبة

أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنيت)، عن فتح باب تقديم العروض لفائدة العموم لشراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عارض، وذلك في عدة تجمعات سكنية تابعة لولايات تونس وأريانة ومنوبة.وأفاد بلاغ صادر عن الشركة، أن المحلات المعروضة للبيع تتوزع على أربعة مواقع حيوية تشهد نموا عمرانيا، وهي قرية "نور جعفر" برواد من ولاية أريانة وإقامتي "مروى" و"الريان" بسيدي حسين السيجومي من ولاية تونس إلى جانب إقامة "بلقيس" بالمرناقية من ولاية منوبة.وتتراوح مساحات هذه المحلات التجارية المغطاة بين 49.30 مترا مربعا و105 أمتار مربعة. كما حددت الشركة الأسعار الافتتاحية الجملية (دون احتساب الأداء على القيمة المضافة المقدر بـ 19%) بحسب الموقع والمساحة حيث انطلقت الأسعار من حوالي 61 ألف دينار لتصل إلى أكثر من 145 ألف دينار بالنسبة للمحلات المرفقة بمأوى خاص للسيارات وإمكانية التزايد بمقدار لا يقل عن 1000 دينار.وبخصوص شروط المشاركة، دعت الشركة الراغبين في الشراء إلى توجيه ملفاتهم في ظروف مغلقة لا تحمل سوى عبارة "لا يفتح عرض بيع محلات تجارية" وإرسالها إما عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي بمقر الشركة الكائن بالمنار الثاني بتونس العاصمة، وفق ذات البلاغ.ويشترط لإقرار جدية العروض، تضمين ملف المشاركة بمقترح مالي مفصل بالأرقام والحروف معرف بالإمضاء مصحوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل تأمين مالي بقيمة 1500 دينار يودع بخزينة الشركة عن كل محل مستهدف.وأشارت الشركة إلى أن معايير إسناد المحلات ستأخذ بعين الاعتبار طريقة الخلاص (نقداً بالحاضر أو عبر قروض بنكية)، مع منح الأفضلية للدفع الحاضر في حال تساوي العروض المالية مؤكدة أن المصاريف المنجرة عن التسجيل بالقباضة المالية ومصاريف الكتب (المقدرة بـ 1%) تقع بالكامل على كاهل المشتري.