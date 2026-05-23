تغيير موعد إقامة الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية و تمديد آجال قبول الترشحات للمشاركة فيها

أعلن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عن تغيير موعد إقامة الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية لتنتظم من 17 أكتوبر إلى غاية 16 ديسمبر 2026، فضلا عن تمديد آجال قبول الترشحات للمشاركة فيها إلى غاية 31 جويلية 2026وفي بلاغ نُشر صباح يوم الجمعة، أشار القائمون على المتحف إلى أن هذا التغيير في المواعيد جاء استجابة لـ "رغبة العديد من الفنانين التشكلين في تمديد آجال قبول الترشحات للمشاركة في الدورة" التي كان من المبرمج تنظيمها من 13 جوان إلى 13 جويلية 2026، مع تحديد أخر أجل لقبول الترشحات للمشاركة فيها بتاريخ 13 ماي الجاري.ولتقديم الترشحات للمشاركة في هذه الدورة، على الفنانين التشكيليين التونسيين المقيمين بتونس أو خارجها، تقديم ملفات تتضمن سيرة ذاتية للمترشح لا تتجاوز 200 كلمة بصيغة، وصور للأعمال المقترح ترشيحها بصيغة" JPG" مرفقة بوثيقة تتضمن البيانات الفنية لكل عمل، وعنوان العمل التقنية المعتمدة المقاسات، بالإضافة إلى الوثائق الرسمية الخاصة بصاحب العمل من نسخة بطاقة تعريف وطنية ونسخة رقمية من وثيقة الالتزام في استغلال مصنف فنّي.ويمكن للراغبين في تقديم ترشحاتهم الإطلاع على مختلف التفاصيل والتقديم من خلال الصفحة الرسمية للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر على الفايسبوك.وجدير بالذكر أن الصالون الوطني للفنون التشكيلية هو موعد سداسي يتواصل على مدى شهر من الزمن، ويجمع أعمال تشكيلية لفنانين من مختلف ولايات الجمهورية بتعبيرات حرة لا تخضع لموضوع معين، ويتم خلاله انتقاء الأعمال الفنية التشكيلية من قبل لجنة شراءات الأعمال الفنية التشكيلية بوزارة الشؤون الثقافية.