JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:32 Tunis

تغيير موعد إقامة الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية و تمديد آجال قبول الترشحات للمشاركة فيها

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a10c9c97ea857.33617930_hfpelmqoinkgj.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 09:24 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أعلن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عن تغيير موعد إقامة الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية لتنتظم من 17 أكتوبر إلى غاية 16 ديسمبر 2026، فضلا عن تمديد آجال قبول الترشحات للمشاركة فيها إلى غاية 31 جويلية 2026

وفي بلاغ نُشر صباح يوم الجمعة، أشار القائمون على المتحف إلى أن هذا التغيير في المواعيد جاء استجابة لـ "رغبة العديد من الفنانين التشكلين في تمديد آجال قبول الترشحات للمشاركة في الدورة" التي كان من المبرمج تنظيمها من 13 جوان إلى 13 جويلية 2026، مع تحديد أخر أجل لقبول الترشحات للمشاركة فيها بتاريخ 13 ماي الجاري.


ولتقديم الترشحات للمشاركة في هذه الدورة، على الفنانين التشكيليين التونسيين المقيمين بتونس أو خارجها، تقديم ملفات تتضمن سيرة ذاتية للمترشح لا تتجاوز 200 كلمة بصيغة، وصور للأعمال المقترح ترشيحها بصيغة" JPG" مرفقة بوثيقة تتضمن البيانات الفنية لكل عمل، وعنوان العمل التقنية المعتمدة المقاسات، بالإضافة إلى الوثائق الرسمية الخاصة بصاحب العمل من نسخة بطاقة تعريف وطنية ونسخة رقمية من وثيقة الالتزام في استغلال مصنف فنّي.
ويمكن للراغبين في تقديم ترشحاتهم الإطلاع على مختلف التفاصيل والتقديم من خلال الصفحة الرسمية للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر على الفايسبوك.

وجدير بالذكر أن الصالون الوطني للفنون التشكيلية هو موعد سداسي يتواصل على مدى شهر من الزمن، ويجمع أعمال تشكيلية لفنانين من مختلف ولايات الجمهورية بتعبيرات حرة لا تخضع لموضوع معين، ويتم خلاله انتقاء الأعمال الفنية التشكيلية من قبل لجنة شراءات الأعمال الفنية التشكيلية بوزارة الشؤون الثقافية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329828

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 ماي 2026 | 6 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:12
19:28
16:06
12:23
05:06
03:21
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet28°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
27°-16
27°-17
27°-18
29°-18
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No