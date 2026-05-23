سليانة: ملتقى زاما للفنون التشكيلية في دورته الثالثة

إنطلقت بعد ظهر يوم الجمعة بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية فعاليات ملتقى زاما للفنون التشكيلية في دورته الثالثة ليتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم.و يشمل اليوم الافتتاحي وصولات موسيقية للأستاذ عادل بوعلاق ومعرضا في الفنون التشكيلية بعنوان"سديم الألوان" من إنتاج نادي الفنون التشكيلية ومعرضا بعنوان "سيرتي حدائق وألوان" للفنانة التشكيلية زهور التليلي على غرار تربصات فنية في فن الفسيفساء (تجسيد شخصية تاريخية لأحمد إبن ابي الضياف) وتربص تكويني في فن الخط العربي وفي الرسم وفي فن الخزف وفي الرسم للأطفال فيما تتواصل خلال اليوم الثاني المعارض والتربصات الفنية ومثلها يوم الأحد.وفي هذا الاطار بين مدير المركب الثقافي بسليانة، حسام الشريف في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا أن التظاهرة تهدف أساسا إلى تشريك أكبر عدد من التلاميذ من مختلف الشرائح العمرية تزامنا مع إختتام السنة الدراسية و الانتهاء من فروض الثلاثي الثالث وذلك بالاشتراك مع المعهد العالي للفنون والحرف والمندوبية الجهوية للتربية.وأضاف أنه سيتم بالمناسبة تنظيم تكوين رواد ومؤطري نوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة ومنه تطوير مهارات الشاب و الطفل في الآن ذاته.وأضافت إحدى المشاركات زهور التليلي (فنانة تشكيلية) ،أنها شاركت بحوالي 40 لوحة مختلفة بعنوان حدائق الروح تروى 26 سنة من تجربتها المهنية لافتة إلى أهمية ادماج التلاميذ في الورشات وإقبالهم على الفنون التشكيلية لحمايتهم من جميع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.أمم