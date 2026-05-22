المركز الوطني للسينما والصورة يدعو الى المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة كرسي اليونسكو "تحت عنوان " أثر في الجوار"

دعا المركز الوطني للسينما والصورة صناع السينما والشباب التونسي الى المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة كرسي اليونسكو تحت عنوان " أثر في الجوار" الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتراثويأتي تنظم هذه المسابقة في اطار دعم الابداع الشبابي وتشجيع التوثيق البصري للتراثوتهدف هذه المسابقة الى تشجيع الشباب العربي على توثيق حضور التراث الحي في الحياة اليومية، وابراز دوره في تعزيز الهوية والتماسك المجتمعيوتشمل هذه المسابقة فئة التصوير الضوئي وفئة الافلام القصيرة والتصوير الضوئيوقد تم تحديد آخر آجل للتسجيل، يوم 31 ماي 2026 ، وتسليم الاعمال يوم 31 جويلية 2026 ، والاعلان عن الفائزين يوم 27 سبتمبر 2026ويمكن للراغبين الاطلاع على تفاصيل المشاركة وشروط المسابقة عبر رمز الاستجابة السريعة QR Code المرفق بالاعلاناليوم العالمي للتراث هومناسبة دولية تهدف الى نشر الوعي بأهمية التراث الإنساني، وتسليط الضوء على ضرورة حماية وصون التراث الثقافي والمواقع التاريخية والموروثات الطبيعية للبشريةالمركز الوطني للسينما والصورة (CNCI) هومؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. تأسس سنة 2011، ويُعنى بتنفيذ السياسات العمومية للقطاع وتطوير الصناعة السينمائية وتمويل الإنتاج والتوزيع وحماية التراث السينمائي ودعم المهرجانات