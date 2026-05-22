المركز الوطني للسينما والصورة يدعو الى المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة كرسي اليونسكو "تحت عنوان " أثر في الجوار"

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 13:14
      
دعا المركز الوطني للسينما والصورة صناع السينما والشباب التونسي الى المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة كرسي اليونسكو تحت عنوان " أثر في الجوار" الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتراث

ويأتي تنظم هذه المسابقة في اطار دعم الابداع الشبابي وتشجيع التوثيق البصري للتراث


وتهدف هذه المسابقة الى تشجيع الشباب العربي على توثيق حضور التراث الحي في الحياة اليومية، وابراز دوره في تعزيز الهوية والتماسك المجتمعي


وتشمل هذه المسابقة فئة التصوير الضوئي وفئة الافلام القصيرة والتصوير الضوئي

وقد تم تحديد آخر آجل للتسجيل، يوم 31 ماي 2026 ، وتسليم الاعمال يوم 31 جويلية 2026 ، والاعلان عن الفائزين يوم 27 سبتمبر 2026

ويمكن للراغبين الاطلاع على تفاصيل المشاركة وشروط المسابقة عبر رمز الاستجابة السريعة QR Code المرفق بالاعلان

اليوم العالمي للتراث هومناسبة دولية تهدف الى نشر الوعي بأهمية التراث الإنساني، وتسليط الضوء على ضرورة حماية وصون التراث الثقافي والمواقع التاريخية والموروثات الطبيعية للبشرية

المركز الوطني للسينما والصورة (CNCI) هومؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. تأسس سنة 2011، ويُعنى بتنفيذ السياسات العمومية للقطاع وتطوير الصناعة السينمائية وتمويل الإنتاج والتوزيع وحماية التراث السينمائي ودعم المهرجانات
