مدينة العلوم بتونس تحتضن يوم 06 جوان 2026 ندوة حول المناخ بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، تحتضن مدينة العلوم بتونس فعاليات ندوة علمية بعنوان "المناخ ... اعادة التفكير، العمل، الابتكار"، وذلك يوم السبت 06 جوان 2026.وتهدف هذه الندوة إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي من خلال جمع الأكاديميين وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشباب لدفع المبادرات الملموسة والفعالة.ويتضمن البرنامج محاضرات وورشات عمل وأجنحة لعرض المشاريع مع التركيز على محوري "التغيرات المناخية ... التكيف والصمود" و"الابتكار والعمل المناخي".ويندرج هذا الحدث في إطار مشروع التعاون الدولي "موسم البحر الأبيض المتوسط، الطوارئ البيئية"، بالشراكة المعهد الفرنسي بتونس وبالتعاون مع عدد من المؤسسات العلمية والبحثية الوطنية.