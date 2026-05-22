JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:41 Tunis

ملتقى نوتويل الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بسويسرا: ميدالية فضية لياسين الغربي في سباق 400 م (تي 53 وتي 54)

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1060b3568165.59722073_eohgfqkplmnij.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 14:56 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أحرز ياسين الغربي اليوم الجمعة الميدالية الفضية في سباق 400 م (تي 53 وتي 54) وذلك على هامش مشاركته مع المنتخب التونسي للكراسي في ملتقى نوتويل الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بسويسرا التي تستمر من 22 الى 24 ماي الجاري.
وأنهى الغربي السباق في توقيت قدره 44 ثانية و86 بالمائة محققا رقما شخصيا، وآلت ذهبية السباق للصيني جين هوا بتوقيت 44 ثانية و27 بالمائة، في حين تحصل التايلاندي بايو بونساكورن على الميدالية البروزنية بتوقيت 47 ثانية و18 بالمائة.
وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في الملتقى الى ثلاث ميداليات (1 فضية و2 برونزية) بعد ان احرز وليد كتيلة امس الخميس برونزية سباق الكراسي لمسافة 800 م (صنف تي 33 وتي 34) كما تحصل محمد نضال الخليفي امس على ميدالية من المعدن ذاته في سباق 800 م (صنف تي 53).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329791

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 ماي 2026 | 5 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:28
16:06
12:23
05:07
03:22
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-16
26°-16
27°-17
27°-18
  • Avoirs en devises 25274,8
  • (21/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38912 DT
  • (21/05)
  • 1 $ = 2,90482 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>