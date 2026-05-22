ملتقى نوتويل الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بسويسرا: ميدالية فضية لياسين الغربي في سباق 400 م (تي 53 وتي 54)

أحرز ياسين الغربي اليوم الجمعة الميدالية الفضية في سباق 400 م (تي 53 وتي 54) وذلك على هامش مشاركته مع المنتخب التونسي للكراسي في ملتقى نوتويل الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى بسويسرا التي تستمر من 22 الى 24 ماي الجاري.

وأنهى الغربي السباق في توقيت قدره 44 ثانية و86 بالمائة محققا رقما شخصيا، وآلت ذهبية السباق للصيني جين هوا بتوقيت 44 ثانية و27 بالمائة، في حين تحصل التايلاندي بايو بونساكورن على الميدالية البروزنية بتوقيت 47 ثانية و18 بالمائة.

وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في الملتقى الى ثلاث ميداليات (1 فضية و2 برونزية) بعد ان احرز وليد كتيلة امس الخميس برونزية سباق الكراسي لمسافة 800 م (صنف تي 33 وتي 34) كما تحصل محمد نضال الخليفي امس على ميدالية من المعدن ذاته في سباق 800 م (صنف تي 53).