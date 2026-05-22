فتح باب الترشح لبرنامج “منح الشراكات البحثية 2026” لدعم المشاريع البحثية بين سويسرا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فتحت المؤسسة السويسرية الرائدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باب الترشح لبرنامج "منح الشراكات البحثية 2026"، على أن يكون يوم 23 جوان القادم آخر أجل لتقديم الترشحات، وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الباحثين في سويسرا وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تبلغ قيمة المنحة 25 ألف فرنك سويسري كحد أقصى، أي ما يعادل حوالي 92 ألف دينار تونسي، مخصّصة لدعم اطلاق مشاريع مشتركة جديدة أو تعزيز المبادرات القائمة، من أجل بناء شراكات طويلة الأمد ومستدامة.ويُشترط على المترشحين (2) أن يشغلا منصبا في سويسرا أو في إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على امتداد فترة المشروع (12 شهرا)، وأن يبرهنا على امتلاكهما خبرة أكاديمية أو مهنية في مجالهما.وتخص هذه المنح جميع الاختصاصات العلمية، التي تعتمد على أساليب بحث متنوعة على غرار البحث الميداني ودراسات الجدوى، والمقابلات النوعية، والبحوث في المجالات الفنية والتصميمية، إلى جانب تنظيم ورشات العمل.ويهدف هذا البرنامج إلى إرساء مشاريع مستقبلية يمكن أن تستفيد من دعم هيئات التمويل الوطنية أوالدولية بالإضافة إلى تعزيز شراكات مستدامة بين المؤسسات أو فرق البحث.وأكدت وزارة التعليم العالي أن من بين شروط التمتع بهذه المنحة، الالتزام المتبادل بين الشركاء، من خلال المساهمات المالية.ومن جهتها، أفادت الجهة المنظمة أن برنامج "منح الشراكات البحثية" يُنظم بمعدل دعوة واحدة سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2028، مشيرة إلى أنه يمكن للمترشحين الولوج إلى منصة الترشح، والاطلاع على دليل المشاركة والإجراءات الخاصة بالمترشحين عبر الموقع الرسمي.