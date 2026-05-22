هيئة السلامة الصحية تضع أطباء بياطرة على ذمة المواطنين خلال عيد الأضحى

أرقام الأطباء البياطرة



أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنها ستضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة عيد الأضحى، الموافق لـ27 ماي الجاري، وذلك للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة.وأكدت الهيئة، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أنها ستؤمن أيضا خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيقة “واتساب”، بهدف التثبت من السلامة الصحية للحوم وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين، تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء الحفظ أو الاستهلاك.وأوضحت أن هذه المبادرة تندرج في إطار حماية صحة المستهلك وضمان سلامة مختلف مكونات الذبيحة، مشيرة إلى تخصيص فريق من الأطباء البياطرة بمقرها المركزي للتدخل والإجابة عن التساؤلات العاجلة خلال فترة العيد.وضعت الهيئة الأرقام التالية على ذمة المواطنين للتواصل المباشر مع الأطباء البياطرة:* 52450560* 97684425* 50405149* 52024586* 26012695* 53575170* 94722302* 58105764* 97317922* 22675045* 98440270* 56222098* 98679395كما دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى الاتصال بالرقم الأخضرللاستفسار أو التبليغ عن أي إشكال يتعلق بسلامة الأضاحي واللحوم.