انطلاق المدرسة الصيفية حول "حقوق المتوسط" بتونس

انطلقت، أمس الخميس بتونس، فعاليات المدرسة الصيفية حول "حقوق المتوسط" التي تنظمها كل من جامعة قرطاج وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، إلى غاية 25 ماي 2026، بمشاركة باحثين وشركاء مهتمين بقضايا البيئة وحوكمة الموارد المتوسطية.وتتناول هذه التظاهرة العلمية جملة من المحاور الأساسية، من بينها القانون الدولي للبحار، والتنوع البيولوجي البحري، وحماية السواحل، والتلوث البلاستيكي، والتغيرات المناخية، والمناطق المحمية، إلى جانب حوكمة الموارد المتوسطية، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن معهد البحوث من أجل التنمية.وتضمنت أشغال اليوم الأول، التي انطلقت بكلمات ترحيبية لعميد الكلية وحيد الفرشيشي، وممثل معهد البحوث من أجل التنمية بتونس ألكسيس سييرا، جلسة أولى خصّصت لموضوع "حقوق المتوسط بين الضفتين"، وتخللتها مداخلة للباحث في معهد البحوث من أجل التنمية فيكتور دافيد، الذي طرح تساؤلا محوريا حول "لماذا حقوق المتوسط؟"، إلى جانب مداخلة المديرة العامة بوزارة البيئة عواطف المساعي حول "الاقتصاد الأزرق في تونس".وأوضح معهد البحوث من أجل التنمية، حسب البلاغ ذاته، أن مشاركته في هذه التظاهرة، تؤكد التزامه بدعم بحث علمي قائم على الشراكة والتعاون، في خدمة الحوار العلمي وحماية النظم البيئية المتوسطية.يشار إلى أن معهد البحوث من أجل التنمية (IRD) هو مؤسسة بحثية فرنسية عامة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاضافة إلى الجامعات والمعاهد البحثية التونسية لدعم التنمية المستدامة والتصدي للتحديات العالمية، ويركز نشاطه على الاعمال البحثية متعددة الاختصاصات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتساهم في إيجاد حلول للتغيرات المناخية والقضايا الصحية والتنمية الاجتماعية.