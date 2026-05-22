JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:45 Tunis

دورة الجزائر الدولية المفتوحة للجيدو 2026: التونسية نرجس الهداجي تحرز الذهب في وزن أقل من 48 كلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a10968c3d51a8.05643779_mqjlieghfnkop.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 18:45 قراءة: 0 د, 34 ث
      
توجت اللاعبة التونسية نرجس الهداجي اليوم الجمعة بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 48 كلغ، ضمن منافسات صنف الوسطيات في دورة الجزائر الدولية المفتوحة للجيدو 2026، إثر فوزها في النهائي على الجزائرية منال مخلف.

ويشارك المنتخب التونسي للجيدو في الدورة المقامة أيام 22 و23 و24 ماي الجاري، في أصناف الأواسط والأصاغر، وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.


تركيبة الوفد التونسي

اللاعبات

* رنيم بن سليمان (-63 كلغ / صغريات)
* نرجس الهداجي (-48 كلغ / وسطيات)

اللاعبون

* آدم الأندلسي (-100 كلغ / أواسط)
* آدم كوكي (+100 كلغ / أواسط)

الإطار الفني

* البشير الخياري
* محمد الفاضل الغزواني

الحكام

* سعد منصور
* سمير عباسي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329817

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 ماي 2026 | 5 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:28
16:06
12:23
05:07
03:22
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet27°
23° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-16
26°-16
27°-17
27°-18
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No