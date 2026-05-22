دورة الجزائر الدولية المفتوحة للجيدو 2026: التونسية نرجس الهداجي تحرز الذهب في وزن أقل من 48 كلغ
توجت اللاعبة التونسية نرجس الهداجي اليوم الجمعة بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 48 كلغ، ضمن منافسات صنف الوسطيات في دورة الجزائر الدولية المفتوحة للجيدو 2026، إثر فوزها في النهائي على الجزائرية منال مخلف.
ويشارك المنتخب التونسي للجيدو في الدورة المقامة أيام 22 و23 و24 ماي الجاري، في أصناف الأواسط والأصاغر، وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.
تركيبة الوفد التونسي
اللاعبات* رنيم بن سليمان (-63 كلغ / صغريات)
* نرجس الهداجي (-48 كلغ / وسطيات)
اللاعبون* آدم الأندلسي (-100 كلغ / أواسط)
* آدم كوكي (+100 كلغ / أواسط)
الإطار الفني* البشير الخياري
* محمد الفاضل الغزواني
الحكام* سعد منصور
* سمير عباسي
