دورة الجزائر الدولية المفتوحة للجيدو 2026: التونسية نرجس الهداجي تحرز الذهب في وزن أقل من 48 كلغ

توجت اللاعبة التونسية نرجس الهداجي اليوم الجمعة بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 48 كلغ، ضمن منافسات صنف الوسطيات في دورة الجزائر الدولية المفتوحة للجيدو 2026، إثر فوزها في النهائي على الجزائرية منال مخلف.ويشارك المنتخب التونسي للجيدو في الدورة المقامة أيام 22 و23 و24 ماي الجاري، في أصناف الأواسط والأصاغر، وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.* رنيم بن سليمان (-63 كلغ / صغريات)* نرجس الهداجي (-48 كلغ / وسطيات)* آدم الأندلسي (-100 كلغ / أواسط)* آدم كوكي (+100 كلغ / أواسط)* البشير الخياري* محمد الفاضل الغزواني* سعد منصور* سمير عباسي