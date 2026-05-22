صادرات الغلال التونسية ترتفع إلى 45.8 مليون دينار وسط صعود لافت للمبيعات نحو الهند
سجلت صادرات الغلال التونسية منذ بداية سنة 2026 وإلى غاية 19 ماي الجاري ارتفاعا ملحوظا في العائدات المالية، التي بلغت 45.8 مليون دينار، مقابل 38.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات صادرة عن المجمع المهني المشترك للغلال.
وشهدت الصادرات التونسية نحو السوق الهندية تطورا لافتا، إذ اقتصر التوريد الهندي إلى أواخر شهر ماي على شراء 146 طنا من التوت البري بقيمة بلغت 4.5 مليون دينار، ما يعكس وجود آفاق واعدة أمام بعض أصناف الغلال ذات القيمة المضافة العالية.
وأظهرت البيانات الإحصائية أن تونس قامت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية بتصدير كميات متفاوتة من الغلال إلى نحو 23 سوقا عالمية، شملت 12 نوعا من الثمار التونسية المعروفة بجودتها ومذاقها المطلوب في الأسواق الخارجية.
ليبيا والإمارات في صدارة الأسواق المستوردةحافظت السوق الليبية على موقعها كأول مستورد للغلال التونسية من حيث الكميات، بعدما استوعبت 1967 طنا بقيمة مالية بلغت 9.601 مليون دينار.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث الكميات الموردة بـ543 طنا، لكنها تصدرت قائمة الأسواق من حيث العائدات المالية بقيمة بلغت 12.143 مليون دينار.
أما السوق الفرنسية، فقد استوردت 338 طنا من الغلال التونسية بقيمة قاربت 4.8 مليون دينار، تلتها السوق الإيطالية بـ167 طنا بقيمة 515 ألف دينار، ثم الهند بـ146 طنا وعائدات بلغت 4.578 مليون دينار.
الخوخ والعوينة والفراولة تتصدر العائداتعلى مستوى المنتجات، حققت العوينة أعلى العائدات المالية بقيمة إجمالية بلغت 20.343 مليون دينار، رغم أن الكميات المصدرة لم تتجاوز 701 طن.
كما بلغت عائدات صادرات الفراولة 12.554 مليون دينار، مقابل كميات مصدرة ناهزت 604 أطنان.
وتصدر الخوخ قائمة المنتجات من حيث حجم الكميات المصدرة بـ1418 طنا، محققا عائدات بقيمة 7.511 مليون دينار.
في المقابل، بلغت صادرات المشمش 654 طنا بعائدات قاربت 3.797 مليون دينار.
وسجلت بعض المنتجات الأخرى مستويات أقل من حيث الكميات والعائدات، من بينها البطيخ بـ185 طنا وعائدات في حدود 515 ألف دينار، والدلاع بـ59 طنا بقيمة 208 آلاف دينار، إضافة إلى النكتارين بـ34.7 طنا وعائدات بلغت 374 ألف دينار.
