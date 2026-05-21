Babnet

وزارة الصحة : انتداب الممرضين والفنيين السامين ومساعدي الصحة يتمّ بالاعتماد على قائمات الانتظار المعتمدة على مستوى كل ولاية

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 08:15
      
أكدت وزارة الصحة، أنّ انتداب الممرضين والفنيين السامين ومساعدي الصحة يتمّ طبقا لأحكام المنشور الوزاري عدد 24 لسنة 2025، وذلك بالاعتماد على قائمات الانتظار المعتمدة على مستوى كل ولاية، دون اشتراط تحيين مطالب التسجيل بالنسبة للمترشحين المدرجين سابقا.



وأوضحت الوزارة في ردّها على سؤالين كتابيين للنائبين بالبرلمان امال المؤدب ويوسف التومي، حول موعد تطبيق ما ورد بقانون المالية لسنة 2026 بخصوص انتداب المساعدين الصحيين المرسمين بقائمات الانتظار ، أنّ عمليات الانتداب تتم وفق معايير أولوية موضوعية ومضبوطة، تتمثل أساسا في أقدمية سنة التخرج، ثم أعلى معدل في التخرج، وفي صورة التساوي يتم منح الأولوية للمترشح الأكبر سنا، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

كما أضافت أنّ المترشحين الذين قاموا بتغيير مقر إقامتهم من ولاية إلى أخرى مطالبون بتقديم مطلب تحيين لدى الإدارة الجهوية للصحة بالجهة الجديدة، ليتم إدراجهم آليا في آخر قائمة دورة الترشح المعتمدة بتلك الولاية.


وبيّنت الوزارة ، في ردها الذى نشره مجلس نواب الشعب أمس الأربعاء على موقعه الرسمي، أنّ الإدارات الجهوية للصحة تتولى تعليق قائمات الانتظار ونشرها للعموم، في إطار احترام النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل وتعزيز مبادئ الشفافية.

وفي ما يتعلق بتوزيع خطط الانتداب، أكدت أنّه يتم سنويا توزيع حصة الأعوان شبه الطبيين على مختلف الجهات الصحية بالاستناد إلى الحاجيات الفعلية والمؤكدة لكل جهة، مع مراعاة الخطط المرخص لها ضمن قانون الميزانية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للاختصاصات الحيوية المطلوبة بالأقسام الثقيلة والمشاريع الصحية الجديدة.

وأفادت بأنّه تم انتداب 500 مساعد صحي بعنوان ميزانية سنة 2024، إلى جانب تخصيص 800 خطة انتداب بعنوان ميزانية سنة 2025 تم توزيعها على كامل ولايات الجمهورية، فيما تمت برمجة 1000 خطة انتداب مساعد صحي ضمن ميزانية سنة 2026.
