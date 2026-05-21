بطولة الجزائر : محمد علي بن حمودة يقود شباب بلوزداد للفوز على مولودية وهران 3-1

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 09:03
      
قاد المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة فريقه شباب بلوزداد الى الفوز على مولودية وهران 3-1 والصعود الى المركز الثالث في ترتيب بطولة الجزائر لكرة القدم يوم الاربعاء لحساب الجولة التاسعة والعشرين.
وافتتح بن حمودة التسجيل في الدقيقة 33 ثم ضاعف نوفل خاسف النتيجة في الدقيقة (83) قبل ان يضيف عبد الملك قلالش الهدف ثالث في الدقيقة 86 بينما جاء الهدف الوحيد لمولودية وهران عبر عبد الرحيم حمرة في الدقيقة 74.
ورفع شبياب بلوزداد رصيده الى 48 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع مولودية وهران مع امتلاك الشباب مباراتين متأخرتين.


من جهتها، أضاعت شبيبة الساورة فرصة ثمينة لتعزيز مركزها الثاني المؤهل إلى رابطة أبطال إفريقيا بعدما اكتفت بالتعادل السلبي أمام متذيل الترتيب مولودية البيض الذي تأكد نزوله إلى القسم الثاني.
ورفعت شبيبة الساورة رصيدها إلى 52 نقطة بفارق 10 نقاط خلف متصدر الترتيب نادي مولودية الجزائر الذي ضمن بقيادة المدرب التونسي خالد بن يحي لقب البطولة للعام الثالث على التوالي.

وانهزمت مولودية الجزائر خارج قواعدها أمام وفاق سطيف بهدف دون رد حمل توقيع مروان زروقي في الدقيقة 44.
