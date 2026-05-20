Babnet

المهدية : الاحتفاظ بأربعة أشخاص إثر فتح تحقيق قضائي يتعلق بتعاطى المخدرات والاتجار فيها

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية، اليوم الأربعاء، إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد أربعة أشخاص بتهم متعددة تتعلق بالمخدرات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد شطبري، في تصريح لـ"وات"، أن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراح أربعة آخرين مع تحجير السفر عن واحد منهم.
وأكد أن الأفراد الثمانية المذكورين كانت النيابة العمومية بمحكمة المهدية قد قررت الإحتفاظ بهم بعد ما شمل البحث التحقيقي 30 مشتبها فيهم.

وأضاف الشطبري، بخصوص ملابسات الملف، أن إدارة المستشفى الجامعي الطاهر صفر قد اشعر الوحدات الأمنية بأن الإطار الطبي قد استقبل أحد الأشخاص في حالة إغماء وتبين بعد فحصه أنه تناول جرعة زائدة من المخدرات.

وبين أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض شمل 30 شخصا بعدما تبين أن الشخص المعلن عنه من قبل المستشفى كان برفقة مجموعة أخرى من الأفراد.

وتتمثل التهم الموجهة في تكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم المخدرات والاتجار فيها والتهريب والتوريد لنفس المادة.
ووجهت، أيضا، تهمة تخصيص واستعمال وتهيئة محل لاستغلاله في إخفاء المواد المخدرة وتعاطيها وترويجها مع العلم أن المحل المذكور هو مطعم سياحي مفتوح للعموم.
وشملت التهم، زيادة على ما تقدم، تنظيم وفاق قصد غسيل الأموال وحمل سلاح ناري دون ترخيص.
الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
