كاس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما - سحب القرعة الخميس

تسحب الخميس في مدينة زيوريخ السويسرية قرعة نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما "قطر 2026"، المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا من مختلف قارات العالم.وتواصل دولة قطر استضافة البطولة للعام الثاني تواليا ضمن سلسلة من خمس نسخ متتالية تستضيفها حتى عام 2029، بعدما سجلت نسخة 2025 حضورا تاريخيا باعتبارها أول بطولة للفيفا لفئة الناشئين تقام بمشاركة 48 منتخبا وفق النظام الجديد الموسع.وسيتم توزيع المنتخبات المتأهلة على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب بدءا من دور الـ 32.يذكر ان المنتخب التونسي فقد حظوظه في التأهل الى كاس العالم للأصاغر عقب هزيمته امس الثلاثاء امام نظيره الاثيوبي 0-1 في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى لكاس امم افريقيا المقامة حاليا بالمغرب.وبهذه الهزيمة انهى المنتخب التونسي دور المجموعات بنقطة وحيدة في المركز الرابع والاخير ليغادر المسابقة بصفة مبكرة.