JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:27 Tunis

منوبة: حجز أكثر من 7 أطنان من الشعير العلفي المدعّم بالبطّان من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/620366d101c209.99970635_kinemgoqjfphl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 20:36 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تمكّن فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة من الحجز فعلي لكمية 7,150 طنّا من الشعير العلفي المدعم بإحدى نيابات بيع الأعلاف بمعتمديّة البطان من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، وذلك ضمن برنامج رقابي جهوي مشترك مع الوحدات الأمنية، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة صحفيّة "وات". 
ويأتي هذا الحجز في إطار عملية مراقبة وتفقّد لمحلات بيع الأعلاف ونيابات بيع السداري والشعير (أعلاف استراتيجية)، بيّنت  تعمد صاحب النيابة المشار إليها آنفا ترويج كميات من المادة الشعير العلفي بالمسالك الموازية وعدم تمكين حرفائه من الفلاحين من حصصهم.
وسيتم، وفق ذات المصالح، التحرير على المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بالاتجار في مادة مدعمة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل، وتسليط العقوبات الإدارية المستوجبة في الغرض عليه، إلى جانب إعادة بيع المحجوز بمسالك التوزيع القانونية وتضمين قيمته الماليّة بالخزينة العامة للدولة. 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329684

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:26
16:05
12:23
05:08
03:24
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
25°-15
27°-15
28°-15
26°-17
  • Avoirs en devises 25419,0
  • (20/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39065 DT
  • (20/05)
  • 1 $ = 2,90214 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/05)     1008,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/05)   28327 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>