منوبة: حجز أكثر من 7 أطنان من الشعير العلفي المدعّم بالبطّان من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

تمكّن فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة من الحجز فعلي لكمية 7,150 طنّا من الشعير العلفي المدعم بإحدى نيابات بيع الأعلاف بمعتمديّة البطان من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، وذلك ضمن برنامج رقابي جهوي مشترك مع الوحدات الأمنية، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة صحفيّة "وات".

ويأتي هذا الحجز في إطار عملية مراقبة وتفقّد لمحلات بيع الأعلاف ونيابات بيع السداري والشعير (أعلاف استراتيجية)، بيّنت تعمد صاحب النيابة المشار إليها آنفا ترويج كميات من المادة الشعير العلفي بالمسالك الموازية وعدم تمكين حرفائه من الفلاحين من حصصهم.

وسيتم، وفق ذات المصالح، التحرير على المخالف من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بالاتجار في مادة مدعمة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل، وتسليط العقوبات الإدارية المستوجبة في الغرض عليه، إلى جانب إعادة بيع المحجوز بمسالك التوزيع القانونية وتضمين قيمته الماليّة بالخزينة العامة للدولة.