كأس تونس: النادي الصفاقسي يعبر إلى نصف النهائي بعد التمديد

Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 18:59
      
تأهل النادي الصفاقسي إلى الدور نصف النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، إثر فوزه اليوم الأربعاء على ضيفه الملعب القابسي بنتيجة 2-1 بعد تمديد الوقت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الطيب المهيري.

وبادر فريق عاصمة الجنوب بالتهديف عبر حمزة المثلوثي في الدقيقة 53، قبل أن يعدل أحمد تنقور النتيجة للملعب القابسي في الدقيقة 66 من ضربة جزاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.


وخلال الحصة الإضافية الأولى، تمكن ريان الدربالي من تسجيل هدف الانتصار للنادي الصفاقسي في الدقيقة 95، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.


مواجهة مرتقبة أمام الترجي الجرجيسي

وسيواجه النادي الصفاقسي في الدور نصف النهائي الترجي الجرجيسي، يوم الأحد القادم على ملعب الطيب المهيري.

وكان الترجي الجرجيسي قد ضمن تأهله في وقت سابق اليوم بعد فوزه على النادي البنزرتي بهدفين دون رد.
