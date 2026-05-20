بنزرت: عملية بيضاء تحاكي إطفاء حريق اندلع بالمحيط الغابي لمنطقة العزيب من معتمديّة منزل جميل

في إطار البرامج والانشطة الميدانية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ببنزرت في مجال التوقي من مخاطر الحرائق، نفّذت مصالح الحماية المدنية ببنزرت، اليوم الأربعاء، عملية بيضاء تحاكي عمليّة إطفاء حريق اندلع بالمحيط الغابي لمنطقة العزيب من معتمدية منزل جميل، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وتم خلال العملية تفعيل المخطّط الجهوي الأخضر لتنظيم النجدة حول كيفية مجابهة مخاطر الحرائق في المحيط الغابي والفلاحي، والمحيط السكني والمهني القريب، حيث استنفرت الفرق الميدانية لمصالح الحماية المدنية ببنزرت وبقية الأجهزة المشاركة من أعضاء اللجنة الجهوية ونظيرتها المحلية لتنظيم النجدة، ومصالح الولاية، ومعتمدية منزل، جميل وبلديتي منزل جميل ومنزل عبد الرحمان، ومندوبية الفلاحة ودائرة الغابات، والإدارة الجهويّة للصحة، والشركة الجهوية لنقل المسافرين، والحرس الوطني، كافة الوسائل والاليات بسرعة ونجاعة.
وقد تمت السيطرة على الحريق في زمن قياسي، وحماية النسيج الغابي للمكان، وتأمين متساكني القرية المجاورة وإجلائهم ، وذلك بمشاركة عدد هام من الفرق الميدانية المتطوّعة من هياكل الكشافة التونسية، والهلال الاحمر التونسي، ومتطوعي الحماية المدنية، وعمد المنطقة.

ونوّه والي بنزرت، سالم بن يعقوب، بالمناسبة، بالجاهزية العالية التي أظهرتها مختلف المصالح والهياكل المشاركة في العمليّة، مؤكدا على أهمية العمليات البيضاء في مزيد تعزيز القدرات الميدانية لجميع المصالح الجهوية والمحلية، وفي رفع درجات اليقظة، والتوقي من جميع المخاطر والاشكاليات خدمة للمواطن والصالح العام.
الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
