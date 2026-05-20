كأس تونس لكرة القدم 2025-2026: الترجي الجرجيسي أول المتأهلين إلى نصف النهائي

مواجهة مرتقبة في نصف النهائي



برنامج بقية مباريات ربع النهائي



ضمن الترجي الجرجيسي تأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، بعد فوزه اليوم الأربعاء على ضيفه النادي البنزرتي بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.وسجل ثنائية فريق عاصمة الزياتين كل من:* أشرف بن ضياف في الدقيقة الرابعة* مؤمن الرحماني في الدقيقة 75وأقيم اللقاء بالمركب الرياضي بـجرجيس.وسيواجه الترجي الجرجيسي في الدور نصف النهائي، المقرر يوم 24 ماي الجاري، المتأهل من مواجهة النادي الصفاقسي والملعب القابسي.الخميس 21 ماي 2026:* بعث بوحجلة – الترجي الرياضي التونسي* تقدم ساقية الداير – شبيبة العمران