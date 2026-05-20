كأس تونس لكرة القدم 2025-2026: الترجي الجرجيسي أول المتأهلين إلى نصف النهائي
ضمن الترجي الجرجيسي تأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، بعد فوزه اليوم الأربعاء على ضيفه النادي البنزرتي بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وسجل ثنائية فريق عاصمة الزياتين كل من:
* أشرف بن ضياف في الدقيقة الرابعة
* مؤمن الرحماني في الدقيقة 75
وأقيم اللقاء بالمركب الرياضي بـجرجيس.
مواجهة مرتقبة في نصف النهائيوسيواجه الترجي الجرجيسي في الدور نصف النهائي، المقرر يوم 24 ماي الجاري، المتأهل من مواجهة النادي الصفاقسي والملعب القابسي.
برنامج بقية مباريات ربع النهائيالخميس 21 ماي 2026:
* بعث بوحجلة – الترجي الرياضي التونسي
* تقدم ساقية الداير – شبيبة العمران
