Babnet

سليانة: انطلاق فعاليات اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ماقبل الولادة

Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 17:17
      
انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة، فعاليات اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ماقبل الولادة، وذلك في إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد، بهدف إبراز دور هذه العيادات في الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الخدمات الصحية .

وبينت القابلة بالمندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حبيبة الغضبان في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن صحة الأم تعتبر أولوية، لذلك يجب ان تخضع لمتابعة دورية طيلة فترة الحمل بعيادات ماقبل الولادة، داعية النساء إلى اجراء الفحوصات اللازمة باعتبارها مجانية ومتوفرة طيلة أيام الأسبوع ماعدى يوم الأحد.


وكشفت مطويات توعوية تابعة للديوان الوطني للأسرة و العمران البشري تحصّلت صحفية "وات" بالجهة على نسخة منها، أن الوعي الصحي لدى المرأة يساهم في ضمان أمومة أمنة ويحد من خطر وفيات الأمهات والرضع وأن المتابعة الطبية للحمل تتم خلال 5 عيادات موزعة إلى عيادة اولى خلال الثلاث الأشهر الأولى وعيادة ثانية خلال الشهر الرابع وثالثة خلال الشهر السادس وعيادة رابعة خلال الشهر الثامن وعيادة خامسة واخيرة خلال الشهر التاسع.
