توزر: تقدم تنفيذ برامج التهيئة العمرانية في مختلف بلديات الجهة

تشهد برامج إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية في مختلف بلديات ولاية توزر، نسبة متقدمة في التنفيذ، وهي تساهم في تنظيم المجال العمراني ودعم الاستثمار وتحسين ظروف العيش، حسب المدير الجهوي للتجهيز والإسكان ثابت نصيبيوتم خلال سنتي 2025 و2026 التركيز على مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لكافة البلديات واعداد أمثلة جديدة في مناطق أخرى وذلك من خلال الانتهاء من المصادقة على 06 أمثلة تهيئة عمرانية، وفق ما افاد به ذات المصدر صحفية "وات".وتمت في هذا الإطار، المصادقة على مثال الهيئة العمرانية ببلدية حزوة في شهر ماي من سنة 2025 ومثال التهيئة بمنطقتي المحاسن وبوهلال من بلدية دقاش في شهر أكتوبر 2025 وتمت في شهر نوفمبر الماضي المصادقة على مثال التهيئة العمرانية بمنطقة دغومس من بلدية دقاش وكذلك على مثال التهيئة بمنطقة الشبيكة من بلدية تمغزة، وتمت بداية السنة الجارية المصادقة على مثال التهيئة العمرانية بمنطقة سبع آبار من بلدية دقاش.وأضاف المصدر ذاته أنّ 6 أمثلة تهيئة عمرانية جديدة بصدد الدراسة للمصادقة عليها خلال السنة الجارية وهي تتعلق ببلدية دقاش وبلدية توزر إلى جانب اعداد مثال تهيئة ببلدية نفطة وهو في المرحلة الثانية من الدراسة أي بصدد اعداد ملف قرار التحيين من طرف مكتب الدراسات مما يعني تحديد مناطق التوسع العمراني.ويتم كذلك اعداد مثال التهيئة العمرانية ببلدية حامة الجريد وبلدية تمغزة وهما في مرحلة اقتراح فرضيات التوسع، ومثال التهيئة العمرانية بمنطقة شاكمو من بلدية حامة الجريد وهي في مرحلة اعداد الوثائق الخرائطية.وأشار المدير الجهوي للتجهيز والإسكان أن أمثلة التهيئة العمرانية تكتسي أهميتها في تحويل صبغة الأراضي الفلاحية إلى سكنية وتمكين البلديات منها للمساهمة في توفير مدخرات عقارية سواء سكنية أو صناعية أو لإحداث مرافق ومنشآت عمومية.