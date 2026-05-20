JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:27 Tunis

بن عروس ... اطلاق المشروع التربوي "أسرتي تتحدث" لتعزيز الحوار داخل رالاسرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0dd68663d330.23221270_pjqehgnoilkmf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 21:11 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن كل من نادي التربية على المواطنة بدار الشباب المدينة الجديدة ونادي التنمية الذاتية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، عن اطلاق المشروع التربوي "أسرتي تتحدث"، وذلك أيام 22 و23 و24 ماي 2026.

ويهدف هذا المشروع التربوي، الذي سيحتضنه فضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، إلى تعزيز الحوار داخل الأسرة وتقوية الروابط بين أفراد العائلة فضلا عن تنمية مهارات التعبير والتواصل لدى المشاركين من الشباب والأولياء.


ويتضمن البرنامج سلسلة من الورشات التفاعلية والأنشطة الترفيهية والألعاب التربوية اضافة الى تنظيم نقاشات هادفة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة.


وتنطلق فعاليات المشروع يومي الجمعة 22 ماي 2026 والسبت 23 ماي بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، فيما تنتظم فعاليات اليوم الختامي، الموافق ليوم الأحد 24 ماي، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بالمركز ذاته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329660

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:26
16:05
12:23
05:08
03:24
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
25°-15
27°-15
28°-15
26°-17
  • Avoirs en devises 25419,0
  • (20/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39065 DT
  • (20/05)
  • 1 $ = 2,90214 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/05)     1008,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/05)   28327 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>