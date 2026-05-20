بن عروس ... اطلاق المشروع التربوي "أسرتي تتحدث" لتعزيز الحوار داخل رالاسرة

أعلن كل من نادي التربية على المواطنة بدار الشباب المدينة الجديدة ونادي التنمية الذاتية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، عن اطلاق المشروع التربوي "أسرتي تتحدث"، وذلك أيام 22 و23 و24 ماي 2026.ويهدف هذا المشروع التربوي، الذي سيحتضنه فضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، إلى تعزيز الحوار داخل الأسرة وتقوية الروابط بين أفراد العائلة فضلا عن تنمية مهارات التعبير والتواصل لدى المشاركين من الشباب والأولياء.ويتضمن البرنامج سلسلة من الورشات التفاعلية والأنشطة الترفيهية والألعاب التربوية اضافة الى تنظيم نقاشات هادفة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة.وتنطلق فعاليات المشروع يومي الجمعة 22 ماي 2026 والسبت 23 ماي بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، فيما تنتظم فعاليات اليوم الختامي، الموافق ليوم الأحد 24 ماي، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بالمركز ذاته.